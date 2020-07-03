Oppo, yeni bir telefon ile TENAA’da görüntülendi!

Oppo, Reno serisini geçtiğimiz sene Nisan ayında başlatmış olmasına rağmen şimdiye kadar 17 adet Reno serisi telefon piyasaya sürdü. Reno serisinin ilk cihazları Reno ve Reno 10x Zoom‘du. Şimdi ise TENAA‘da henüz adı bilinmeyen yeni bir Oppo telefon görüntülendi. Bu telefonun Reno 10x Zoom‘un yeni modeli olduğu söyleniyor.

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Yeni Oppo telefon hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Oppo’nun yeni telefonu söylentilere göre Reno 10x Zoom‘un geliştirilmiş modeli olacak. Bu yüzden cihazda periskop kamera bulunacağı tahmin ediliyor. PDYM20 ve PDYT20 model numaralı telefonların teknik özelliklerine gelecek olursak, cihazların 6.5 inçlik ekranı bulunacak. Çift modlu 5G desteği, 3.945 mAh değerinde pil ve Android 10 tabanlı arayüz kullanacak olmaları ortaya çıkan diğer özellikler arasında yer alıyor. Telefonların boyutları 162,2 x 75,0 x 7,9 mm olacak. Bu da bize Reno 10x Zoom ile olan benzerliği göstermiş oluyor.

Söylentilere göre Reno 10x Zoom‘un yeni modeli Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 5x’e kadar optik, 100x’e kadar dijital zoom yapacağı tahmin ediliyor. Periskop kamerasının güncel olacağı ve bozulmaları en aza indireceği de söylentiler arasında. Bazı sızıntılar cihazın yeni bir OIS sistemine sahip olacağı ve ekran içi parmak izi okuyucusu bulunan 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip rAMOLED bir ekran ile geleceği yönünde. Cihaz hakkındaki kesinleşmiş bilgiler şimdilik TENAA ile sınırlı durumda. Diğer söylentilerin doğruluğunun yakın zamanda ortaya çıkmasını bekliyoruz.