Xiaomi Mi 10 Pro Plus, devasa bir arka kamera modülü ile gelecek!

Samsung Galaxy S20 Ultra, modern amiral gemisi akıllı telefonların kamera modüllerinin çok büyük olabileceğini kullanıcılara göstermişti. Ardından Huawei P40 Pro‘da da bunun bir benzerini gördük. Bu iki telefonun çıkışının ardından üreticiler büyük kamera modulü koyma konusunda daha rahat davranmaya başladılar. Xiaomi ise yakında çıkacak olan Mi 10 Pro Plus isimli telefonunda en büyük kamera modüllerinden birini kullanacak.

İlginizi çekebilir: Google Pixel 4a, resmi olarak tanıtıldı!

reklam

Xiaomi Mi 10 Pro Plus nasıl bir kamera modülü ile gelecek?

Bugün, Mi 10 Pro Plus için tasarlandığı tahmin edilen bir akıllı telefon kabı ortaya çıktı. Kabın üzerindeki “100X Infinity Zoom” ifadesi de görüntülendi. Kabın bu cihaza ait olması durumunda tıpkı Samsung ve Huawei amiral gemilerindeki gibi 100X zoomu bu telefonda görebiliriz. Bu devasa kamera modülü sadece boyutu nedeniyle değil, boyutun sebep olduğu kamera dizilimi ile de ilgi çekiyor. Örneğin, Mi 10 Pro Plus iki farklı optik zooma sahip ilk akıllı telefon olabilir. Veya çok büyük kamera sensörleri ile gelebilir. Bazı söylentiler de cihazın kamera modülünün altında ufak bir ekran olacağı yönünde.

Xiaomi, bu yıl Nisan ayında kutlamayı planladığı 10.yılını COVID-19 salgını nedeniyle kutlayamadı. Şirket, salgının ardından 11 Ağustos tarihinde ilk halka açık konuşmasını gerçekleştirecek. Burada şirketin 10 yıl içinde geliştirdiği teknolojilerin anlatılması bekleniyor. Bunun yanı sıra Mi 10 Pro Plus, bu konferans sırasında resmi olarak duyurulabilir. Cihazın Pro modele göre önemli geliştirmelere sahip olacağı tahmin ediliyor.