Google Pixel 4a, resmi olarak tanıtıldı!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan pek çok spekülasyon ve söylentiden sonra Google Pixel 4a bugün nihayet resmi olarak kullanıcılara tanıtıldı. Bu yıl beklenildiği gibi Pixel 4 serisi bir XL model almayacak. Fakat uygun fiyatlı olan model Pixel 4a oldukça iddialı bir şekilde çıkış yaptı.

İlginizi çekebilir: Google Pixel 4a, teknik özellikleri ve fiyatıyla ortaya çıktı!

reklam

Google Pixel 4a hangi teknik özelliklerle geliyor?

Pixel 4a, 5.81 inçlik Full HD+ çözünürlüklü OLED bir ekran ile geliyor. Ekranın sol üst köşesinde nokta delik tasarımlı 8 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram aralığına sahip selfie kamerası bulunuyor. Cihazın hem ekran boyutunun büyük olmaması hem de hafif ve kompakt bir tasarıma sahip olması kullanıcıları kendine çekecek gibi görünüyor. Pixel 4a, Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun ek depolama için microSD kart desteği mevcut değil.

Pixel 4a, arka tarafta 12.2 MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram aralığına sahip 1/2.55 inçlik OIS destekli ana kameraya sahip. Kamera, gece görüş modu, portre modu ve top shot isimli en iyi anı seçmeye yarayan bir mod ile geliyor. Cihazın, Power Delivery 2.0 üzerinden 18W hızlı şarj destekli 3.140 mAh bataryası bulunuyor. Ayrıca 3.5 mm’lik kulaklık jakı da cihazda mevcut.

Pixel 4a, ABD’de 349$ fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. Fakat cihazların dağıtımı 20 Ağustos tarihinde başlayacak. Cihaz, İngiltere’de £349, Almanya’da ise 340€ ile satışa sunulacak.