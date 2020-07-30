Xiaomi Mi 10 Pro, Game Turbo özelliği ile geliyor!

Son yıllarda akıllı telefon üreticilerinin kullanıcılara farklı deneyimler sunabilmek için çok farklı ekran tasarımları denediklerini gördük. Microsoft’da Surface Duo adını verdiği iki ekrana sahip akıllı telefonunu tanıtmıştı. Yayınlanan bir rapora göre Surface Duo’nun dağıtımına 24 Ağustos haftası başlanması bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Galaxy Note 20, optimize edilmiş Exynos 990 ile gelecek!

reklam

Microsoft, Surface Duo dağıtımına 24 Ağustos’ta başlayabilir!

Microsoft geçtiğimiz sonbaharda Windows destekli Surface Neo ve Android destekli Surface Duo isimli çift ekranlı cihazları duyurmuştu. Microsoft tarafı Windows 10X üzerinde çalışmaya devam ederken Surface Neo süresiz olarak ertelendi. Ancak serinin Duo isimli çift ekranlı telefonunun 2020 tatil döneminde tanıtılması bekleniyordu. Windows Central’dan gelen bir rapora göre Surface Duo 24 Ağustos haftasında dağıtılmaya başlanacak. Bu da cihazın tanıtılmasına 1 aydan az kaldığını gösteriyor.

Eğer raporda ifade edilen bilgiler doğru çıkarsa bu durum Microsoft için alışılmamış bir tanıtım olacak. Genellikle şirket Surface etkinliğinde ürünlerini tanıtmakta ve bir aya kadar sürebilen bir sürenin ardından ürünlerini son kullanıcının siparişine açmaktaydı. Ekim ayında yapılan tanıtımda Microsoft, ürünlerin teknik özellikleri ve fiyatlandırması konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Hatta etkinlikte birçok gazetecinin ürünlere dokunmasına dahi izin verilmedi. Bu yüzden Surface Duo Ağustos ayında dağıtılmaya başlanır ise Microsoft tarafından alışmadığımız bir ürün tanıtım sürecine şahit olacağız.

Tabii ki zaman içerisinde ürünlerin birçok özelliği sızdırıldı. Cihazın Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alması ve 6GB RAM’e sahip olması bekleniyor. En belirgin özelliği ise 5.6 inç’lik 1800×13500 çözünürlüğünde iki ekrana sahip olması. Surface Neo süresiz olarak ertelenirken Duo’nun yakın zamanda duyurulacak olmasının temel nedeni Microsoft’un Neo için Windows 10X ile birlikte iddialı hedefler koyması. Bunun dışında Microsoft Android tarafında ikinci bir ekrana sahip cihazı yapan ilk firma bile değil.