Pil Testi
Xiaomi Mi 10 – Pil Testi
Pil Testi serimizin yeni konuğu Xiaomi‘nin bu yılki amiral gemisi Mi 10 modeli oldu. Bakalım Xiaomi Mi 10 modeli pil testimizden nasıl sonuçlar aldı.
Bugüne kadarki tüm pil testi verilerine buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti
Pil Testi
Oppo Reno 3 Pil Testi
Pil Testi videolarımız yeni telefonlar ile tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Oppo‘nun Reno 3 koleksiyonundan orta seviye akıllı telefonu Oppo Reno 3 konuğumuz.
Bakalım pil testlerimizden cihaz nasıl sonuç aldı? Daha önce pil testi yaptığımız tüm cihazlara ve kıyaslama yapabileceğiniz tüm sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti
Pil Testi
19 saat ekran süresi verdi! Huawei P40 Lite Pil Testi
Pil Testi videolarımız hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Huawei’nin yeni orta düzey akıllı telefonu Huawei P40 Lite konuğumuz. Bakalım pil testlerimizden cihaz nasıl sonuç aldı?
Daha önce pil testi yaptığımız tüm cihazlara ve sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti
Pil Testi
PİL DÜELLOSU: Huawei Nova 5T vs. Xiaomi Mi 9T vs. Huawei P40 Lite
Pil Düellosu serimizin yeni karşılaştırması Huawei Nova 5T, Xiaomi Mi 9T ve Huawei P40 Lite arasında gerçekleşiyor. Bakalım pil performansı konusunda bu üç telefondan hangisi daha başarılı sonuçlar veriyor?
- Xiaomi Mi 9T inceleme
- Huawei P40 Lite inceleme
- Huawei Nova 5T inceleme
- Nova 5T vs P40 Lite karşılaştırma
Kanalımızda yayınlanan tüm “Pil Düellosu” videolarına https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYw4vXSkZHhmRfCC8C0BQXVa5rxD6h1B adresinden ulaşabilirsiniz.