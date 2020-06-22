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Pil Testi

Xiaomi Mi 10 – Pil Testi

Pil Testi serimizin yeni konuğu Xiaomi‘nin bu yılki amiral gemisi Mi 10 modeli oldu. Bakalım Xiaomi Mi 10 modeli pil testimizden nasıl sonuçlar aldı.

Bugüne kadarki tüm pil testi verilerine buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Pil Testi

Oppo Reno 3 Pil Testi

30 Mayıs 2020

Yazan:

Oppo Reno 3 Pil Testi

Pil Testi videolarımız yeni telefonlar ile tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Oppo‘nun Reno 3 koleksiyonundan orta seviye akıllı telefonu Oppo Reno 3 konuğumuz.

Bakalım pil testlerimizden cihaz nasıl sonuç aldı? Daha önce pil testi yaptığımız tüm cihazlara ve kıyaslama yapabileceğiniz tüm sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti

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Pil Testi

19 saat ekran süresi verdi! Huawei P40 Lite Pil Testi

28 Mayıs 2020

Yazan:

Huawei P40 Lite

Pil Testi videolarımız hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Huawei’nin yeni orta düzey akıllı telefonu Huawei P40 Lite konuğumuz. Bakalım pil testlerimizden cihaz nasıl sonuç aldı?

Daha önce pil testi yaptığımız tüm cihazlara ve sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti

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Pil Testi

PİL DÜELLOSU: Huawei Nova 5T vs. Xiaomi Mi 9T vs. Huawei P40 Lite

21 Mayıs 2020

Yazan:

PİL DÜELLOSU: Huawei Nova 5T vs. Xiaomi Mi 9T vs. Huawei P40 Lite

Pil Düellosu serimizin yeni karşılaştırması Huawei Nova 5T, Xiaomi Mi 9T ve Huawei P40 Lite arasında gerçekleşiyor. Bakalım pil performansı konusunda bu üç telefondan hangisi daha başarılı sonuçlar veriyor?

 

Kanalımızda yayınlanan tüm “Pil Düellosu” videolarına https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYw4vXSkZHhmRfCC8C0BQXVa5rxD6h1B adresinden ulaşabilirsiniz.

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