Xiaomi kullanıcıları, şirketin akıllı telefonlarında ortaya çıktığı iddia edilen bir kötü amaçlı yazılım olan Mintnav hakkında endişeli. Bu iddiaya göre, Xiaomi telefonlarının Chrome tarayıcısını etkileyen bu yazılım, kullanıcıların tarayıcı ayarlarını değiştiriyor. Xiaomi kullancıları durum hakkında sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor! İşte detaylar!

Xiaomi Kullanıcıları Mintnav Adlı Kötü Amaçlı Yazılımı Tartışıyor!

İddialar, Reddit gibi platformlarda paylaşılan kullanıcı deneyimlerine dayanıyor. Bir kullanıcı, Xiaomi telefonlarında Chrome ana sayfasının “Mintnav” adlı bir siteye değiştirildiğini iddia etti. Ancak, bu iddianın ardında ne tür bir etkinlik olduğu veya Mintnav’ın nasıl bir tehdit oluşturduğu konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Bu haberin ardından, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında da benzer şikayetler yükseldi. Hatta bir kullanıcı, konuyu Hindistan’ın Elektronik ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Devlet Bakanına iletti.

Ancak, Mintnav adlı kötü amaçlı yazılım hakkında daha fazla detay yok. Virüs taraması yapan bir web sitesi, Mintnav’ı tarayıcı korsanları kategorisine dahil ediyor ve kullanıcıların web tarama deneyimlerini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Xiaomi kullanıcılarının endişeleri anlaşılır olsa da, bu yazılımın Xiaomi telefonlarına nasıl bulaştığı veya ne şekilde etki ettiği hala net değil. Diğer telefon markalarının kullanıcılarından bu konuda benzer şikayetler duyulmamış durumda, bu nedenle Xiaomi’nin bu durumda özel bir rolü olabilir.

İddialara göre, bu kötü amaçlı yazılım bir güncellemeden sonra Xiaomi telefonlarında ortaya çıkmış olabilir. Bunun kullanıcılardan kaynaklı olabileceği de konuşuluyor.

Mintnav adlı yazılımdan etkilenen Chrome kullanıcıları, sorunu Chrome tarayıcı ayarlarını düzenleyerek çözebilirler. Bu ayarlardan “Ana Sayfa” seçeneğini devre dışı bırakarak veya varsayılan Chrome ana sayfasını geri yükleyerek Mintnav’ı kaldırabilirler. Ancak, bu sorunun kökeni hala net değil ve Xiaomi’nin konuya nasıl yaklaşacağı merakla bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Leica Kameralı Xiaomi 13T Geliyor! Kapış Kapış Satacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi bu sorunu nasıl çözecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!