Xiaomi kullanıcıları, Pokemon Go’dan yasaklandıklarını öne sürüyor!

Xiaomi kullanıcıları, Pokemon GO‘nun sunucularından yavaş yavaş yasaklanmaya başladılar. Bir Reddit kullanıcısının paylaşımıyla sorun daha da belirginleşmeye başlandı.

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Yasaklanma problemleri, online oyunlar ve servisler için yeni bir şey değil. Hesaplar, topluluk kurallarına, ahlak sınırlarını aşan konuşmalarda ve servis anlaşmalarının ihlali neticesinde sıkça yasaklanabiliyor.

Reddit’te paylaşım yapan bir kullanıcı hiçbir şey yapmadığı halde hesabının yasaklandığını iddia ediyor. Yasaklama sıkıntıları birçok cihazı etkisi altına almış durumda. Özellikle de Redmi Note 5 kullanıcılarında bu tür problemler yaşandığı iddia ediliyor. Fakat Xiaomi’den henüz resmi açıklama mevcut değil.

Kullanıcılar, 30 günlük hesap askıya alınmasından tutun kalıcı cezalara kadar birtakım yaptırımlara tabii tutuluyorlar. Pokemon Go‘nun arkasındaki geliştirici ekibi ise konuyla ilgili kullanıcılara herhangi bir cevap vermedi veya bir bildiri yayınlamadı.