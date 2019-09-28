Oppo K5, Geekbench testinde görüldü!

Oppo K5, Geekbench testinde görüldü!

28 Eylül, 2019 Akıllı Telefonlar

Oppo K5 modelinin Geekbench testinden aldığı puanlar ortaya çıktı. Telefon Oppo Reno Ace modeliyle beraber 10 Ekim‘de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.

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Oppo K5 Geekbench sonuçları

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo‘nun orta-üst seviyeye konumlandırılan yeni telefonu K5‘in belli başlı teknik özellikleri Geekbench sonuçlarıyla netleşti. Benchmark uygulamasında Oppo PCNM00 kod adıyla yer alan telefon; testten tek çekirdekte 2508, çoklu çekirdekte ise 6762 puanlarını almayı başarmış.

Oppo K5

Bu sonuçlar cihazda Qualcomm‘un sekiz çekirdekli yeni nesil işlemcisi Snapdragon 730‘a yer verildiğini düşündürüyor. 8 GB RAM‘li telefon kutusundan Android 9 Pie işlemcisiyle çıkacak. K5, 10 Ekim’de Reno Ace modeliyle birlikte tanıtılacak.

 

 

 

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