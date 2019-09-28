Oppo K5, Geekbench testinde görüldü!

Oppo K5 modelinin Geekbench testinden aldığı puanlar ortaya çıktı. Telefon Oppo Reno Ace modeliyle beraber 10 Ekim‘de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.
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Oppo K5 Geekbench sonuçları
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo‘nun orta-üst seviyeye konumlandırılan yeni telefonu K5‘in belli başlı teknik özellikleri Geekbench sonuçlarıyla netleşti. Benchmark uygulamasında Oppo PCNM00 kod adıyla yer alan telefon; testten tek çekirdekte 2508, çoklu çekirdekte ise 6762 puanlarını almayı başarmış.
Bu sonuçlar cihazda Qualcomm‘un sekiz çekirdekli yeni nesil işlemcisi Snapdragon 730‘a yer verildiğini düşündürüyor. 8 GB RAM‘li telefon kutusundan Android 9 Pie işlemcisiyle çıkacak. K5, 10 Ekim’de Reno Ace modeliyle birlikte tanıtılacak.
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