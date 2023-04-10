Xiaomi, yakın gelecekte tanıtacağı katlanabilir cihazın planlarını içeren bir patent başvurusu yaparak gündeme geldi. Bu başvuru, ilerideki cihazın tasarımına dair ipuçları veriyor. Ancak başvurunun henüz yeni onaylandığı göz önüne alındığında, cihazın yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Xiaomi’nin cihazı henüz tanıtmadan patenti güvence altına alması da mümkün.

Xiaomi, 2020 yılında yaptığı patent başvurusunun 2023’te onaylandığı görülüyor. Cihazın bir katlanabilir telefon olacağı belirtilirken, başvuruya eşlik eden çizimler cihazın genel özelliklerine dair fikir veriyor.

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Cihazın arkasında yer alan üç daire, bir grup kamerayı temsil ediyor. Ancak kamera özellikleri hakkında henüz net bir bilgi yok. İddialara göre, kameralar mekanik olarak hareket edebilir ve Samsung Galaxy A80 gibi öne bakan bir kamera haline gelebilir.

Samsung Galaxy A80, bir katlanabilir telefon değil, ancak arka kameraların hareket edebildiği ve ekranın önünde kullanılabildiği benzersiz bir tasarıma sahipti. Xiaomi’nin yeni cihazının ne zaman tanıtılacağına dair tahmin yapmak zor olsa da, şirketin yenilikçi bir tasarımla ilgilendiği açıkça görülüyor.

Xiaomi’nin bu hamlesi sorası gözler OPPO, Vivo, Samsung ve Huawei gibi katlanabilir telefon üreten firmalara çevrildi. Bu dev isimlerin de yakında katlanabilir telefon işini bir adım öteye taşıması bekleniyor. Bakalım gelecekte bizleri nasıl telefonlar karşılayacak? Bekleyip göreceğiz.