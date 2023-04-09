Bildiğiniz üzere Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra’yı piyasaya sürmek için çalışıyor. Xiaomi 13 Ultra çıktığı zaman markanın en pahalı akıllı telefonu olacak. Ancak Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra dışında bir akıllı telefonunu daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Xiaomi 13T Pro.

Xiaomi 12T Pro’yu 2022 yılının son çeyreğinde görmüştük. Demek ki Çinli şirket boş durmamış. Xiaomi’nin iki farklı akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Her iki akıllı telefon da çok benzer bir model numarasına sahip:

23078PND5G

23078PND5C

Xiaomi akıllı telefonlardaki model numaralarının sonundaki harf bölgeyi temsil ediyor. Yani bu iki cihaz aynılar. Ancak sonu “G” ile biten cihaz küresel pazarda, “C” ile biten cihaz ise Çin pazarında satışa sunulacak.

*Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition

Çin pazarında satışa sunulacak olan akıllı telefon karşımıza Redmi K60 Ultra olarak çıkacak. Akıllı telefon Xiaomi 13T Pro adı ile yeniden markalanarak küresel pazarda satışa sunulacak.

Xiaomi 13T Pro’nun kaputunun altında MediaTek Dimensity 9200 yonga seti olacağı söyleniyor. Bu yonga seti akıllı telefon pazarında oldukça ses getiren ve güçlü bir yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Burada Çinli şirketin belirleyeceği fiyat hem ülkemiz için hem de dünya için ehemmiyet arz ediyor. Çıkış tarihi olarak Temmuz 2023 söyleniyor ancak tarihle ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

Xiaomi, orta segment için Redmi Note 12 serisini piyasaya sürdükten sonra amiral gemisi seviyesinde adımlar atmaya devam ediyor. Bakalım Oppo, Vivo, Realme, Samsung gibi diğer markalar bu durum karşısında nasıl bir yol izleyecek?