Çinli teknoloji devi Xiaomi katlanabilir telefon pazarında bir süredir aktif rol oynuyor. Katlanabilir telefon pazarını domine eden marka Samsung olsa da Xiaomi ve Honor gibi Çinli markalar Samsung’dan daha iyi katlanabilir telefonlar üretiyorlar. Honor katlanabilir modellerini ülkemizde satsa da Xiaomi, Xiaomi Mix Fold isimli katlanabilir akıllı telefon serisini bugüne kadar Çin dışına çıkarmamıştı. Ancak bu durum değişiyor gibi görünüyor. Detaylara bakalım.

İçindekiler Xiaomi katlanabilir telefonlarını tüm ülkelerde satabilir

Xiaomi katlanabilir telefonlarını tüm ülkelerde satabilir

Xiaomi 4 nesildir Xiaomi Mix Fold isimli katlanabilir akıllı telefonlarını üretiyor. Ancak bu modellerin hiçbiri küresel pazarda satılmadı.

GSMArena kaynaklı bilgiye göre Xiaomi katlanabilir akıllı telefon pazarına yeni bir model sürmeyi planlıyor. Bu model Xiaomi Mix Flip olarak isimlendirilecek. Akıllı telefon Galaxy Z Flip serisi gibi dikey katlanır bir formda olacak.

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Yeni yapılan bir sızıntıya göre Xiaomi Mix Flip küresel pazarda da satışa sunulacak. Bu bağlamda akıllı telefonun ülkemizde de satışa sunulması kuvvetle muhtemel.