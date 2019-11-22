Xiaomi, ikinci arka ekran için patent aldı

Çinli teknoloji devi, patentlerine yenilerini kazandırmaya devam ediyor. Çinli dev, şimdide ikinci arka ekran için bir patent aldı.

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Xiaomi, telefonların arka tarafına ekran eklemekte karalı gibi görünüyor. Çinli şirket bunun için yeni bir patent aldı. Bu yeni patente göre, cihazın arka tarafında 4 adet kamera yer alırken bu kamera bölmesi kare bir formda yapılmış durumda. Bu kamera bölmesinin yanına, aynı formda bir ekranda eklenmiş durumda. Bu ekranda çektiğiniz fotoğrafları görebiliyorken, küçük bir ekran olduğunu söyleyelim.

Xiaomi büyük ihtimalle, çekeceğiniz fotoğrafların arka kamerada daha iyi konumlandırmasını sağlamak amacıyla bu ekranı yaptığı görülüyor. Ortaya çıkan cihazın arka tarafında yer alan flash, cihazın tam orta noktasına konumlandırılmış görünüyor. Cihazın ön tarafına geçecek olursak, tahmin edebileceğiniz gibi herhangi bir selfie kamera yer almıyor. Çerçevesiz bir ekrana sahip olan cihazın üst kısmında, oldukça ince bir ahize ve çeşitli sensörlere yer verilmiş durumda.

Patenti alınan ekran, telefon yüz üstü konulduğunda bizlere bildirimleri gösterecek ve arayan kişinin bilgilerini gösterecek. Aynı zamanda bu ekranda küçük çaplı ayarların yapılmasına da izin verilecek. Bu cihazın adının Mi Mix Dual Display olması bekleniyor. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.