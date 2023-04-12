Xiaomi dünyanın en büyük tüketici elektroniği markalarından biri. Şirket ağırlıklı olarak akıllı telefonlarıyla tanınsa da marka Çin’de ve başka yerlerde çok sayıda kategoride önemli bir varlığa sahip. Akıllı ayaklı vantilatör, telsiz, klima, elektrikli scooter ve çok daha fazlası gibi çeşitli ürünlerle biliniyor. Şimdi ise şirket, Mijia markası altında yeni Mijia Nylon Polarize Güneş Gözlüğü‘nü piyasaya sürdü.

Mijia Naylon Polarize Güneş Gözlüğü, UV ışınlarının yüzde 99,9’unu ve polarize ışığın yüzde 99’unu etkili bir şekilde filtreleyen O6 katmanlı lens teknolojisini kullanan naylon polarize lenslerle donatılmış. Buna ek olarak, bu camlar kontrastı ve görsel netliği artırır ve çizilmeye karşı dayanıklı. Ayrıca güneş gözlüğü, zararlı UV ışınlarına, parlamaya ve polarize ışığa karşı yeterli koruma sağlarken aynı zamanda hafif ve rahat bir uyum sunuyor.

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Güneş gözlüğünün çerçevesi dayanıklı, esnek ve korozyona dirençli 304H paslanmaz çelik ve TR90 malzemeden yapılmıştır. Güneş gözlüğü, modern ve minimalist bir görünüm kazandıran çerçevesiz bir tasarıma sahip ve sadece 18 gram ağırlığında. Ayrıca, markanın iddiasına göre, güneş gözlüğünün arka çerçevesi kulakların etrafına rahatça oturacak şekilde tasarlanmış.

Ürünün uzun ömürlü olmasını sağlamak için koruyucu bir kılıf ve bir temizleme bezi ile paketlenmiş. Mijia Naylon Polarize Güneş Gözlüğünün fiyatı ise 30 dolar olarak piyasaya çıkıyor.