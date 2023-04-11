Xiaomi 13 Ultra ve Pad 6 serisi tabletlerin 18 Nisan’da Çin’de piyasaya sürüleceğine dair söylentiler yaygın. Weibo’da ortaya çıkan son sızıntı, farklı 13 Ultra modellerini ve fiyatlarını ortaya çıkardı. Cihazın adını açıkça belirtmese de daha önceki sızıntılarda da görülen “M1” kısaltılmış kod adından bahsediyor.

Sızdırılan görüntü, Xiaomi 13 Ultra’nın 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama gibi üç konfigürasyonda geleceğini gösteriyor. Bu modeller 6,299 Yuan (916 dolar), 6,799 Yuan (990 dolar) ve 7,499 Yuan (1,090 dolar) fiyatlarıyla belirtiliyor. Bunların resmi fiyatlar olmadığını unutmayın.

İlginç bir şekilde, duyumcu Digital Chat Station tarafından daha önce yapılan bir sızıntı, Xiaomi 13 Ultra’nın en yüksek varyantının 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacağını ortaya koydu. Ancak, bu modelin fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok. Yukarıdaki fiyat sızıntısına dayanarak, 16GB+1TB varyantının 7,999 Yuan’a (~ 1,163 dolar) mal olabileceği görülüyor.

Xiaomi 13 Ultra özellikleri (söylentiler)

Xiaomi 13 Ultra, 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç E6 AMOLED LTPO Quad HD+ ekrana sahip olacak. Ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olacak ve MIUI 14 dış görünümü ile Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışacak.

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13 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 4.900mAh pil, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı ile güçlendirilmiştir. Cihaz 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyebilir. 32 megapiksel ön kamera ve dört adet 50 megapiksel arka kameraya sahip olacak. Cihazdaki birincil enstantane 1 inçlik Sony IMX989 lens olurken, diğerleri Sony IMX858 lenslere sahip olacak.