Xiaomi bugün 2023’ün üçüncü çeyreğine ait mali raporunu yayınladı. Rapora göre, toplam gelirleri 70,9 milyar yuan (9,92 milyar dolar) olarak açıklanırken, düzeltilmiş net karları yıllık %182,9’luk önemli bir büyüme ile 6 milyar yuan (840 milyon dolar) oldu. Xiaomi, özellikle tarihi bir yüksek olan %22,7’lik brüt kar marjına ulaşarak ve benzeri görülmemiş bir nakit rezervi olan 127,6 milyar yuan (17,8 milyar dolar) elde ederek bu başarıyı elde etti.

Xiaomi’nin başarısının büyük bir kısmı, sürekli olarak inovasyona ve özellikle de araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yatırım yapmalarına dayanıyor. Bu yatırım, yıllık bazda %22 artışla toplamda 5 milyar yuan (700 milyon dolar) seviyesine ulaştı. Şirketin “İnsan, Araba, Ev” ekosistem stratejisinin merkezinde bulunan Xiaomi HyperOS’un, 5.000’den fazla mühendis tarafından yedi yıl boyunca geliştirilen yeni işletim sistemi, milyarlarca cihazı sorunsuz bir şekilde bir araya getirmek amacıyla tasarlandı.

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Xiaomi’nin akıllı telefon bölümü, özellikle de Xiaomi 14 serisi, %16,6’lık rekor bir brüt kar marjı ve lansman sırasında bir milyondan fazla satışla dikkat çekici bir büyüme yaşadı. Ayrıca, Xiaomi, Nesnelerin İnterneti ve tüketici ürünleri segmentinde de başarı elde ederek tarihi yüksek gelirlere ve %17,8 brüt kar marjına ulaştı. AIoT platformları, 699 milyon IoT cihazına bağlı olarak büyüdü ve Mi Home uygulamasının aylık aktif kullanıcı sayısı %16 artarak 84 milyona ulaştı.

Xiaomi, küresel akıllı telefon pazarında üst üste 13 çeyrek boyunca ilk üçte yer almayı sürdürdü. İnternet hizmetleri geliri 78,125 milyar yuan (10,9 milyar dolar) olarak açıklanırken, internet işleri de %74,4’lük dikkate değer bir brüt kar marjı ile büyüdü.

Çinli dev, sadece teknoloji ve inovasyonla sınırlı kalmayarak, 2040 yılına kadar karbon nötr olma hedefini benimseyen ve %100 yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanan çevre dostu uygulamalara da ağırlık verdi. Sosyal sorumlulukta da öncü olan Xiaomi, üst üste üç yıl boyunca Forbes’un küresel en iyi işverenlerinden biri olarak tanınmış ve Xiaomi Kamu Refahı Vakfı ile Xiaomi Burs programı gibi girişimlerle kamu refahına ve eğitime önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor.