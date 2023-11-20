Redmi cephesi bir süredir hakkında sıkça sızıntılar duyduğumuz Redmi Note 13R Pro adlı yeni telefonunu tanıttı. Orta segmente hitap eden bu akıllı telefon, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Küresel pazarda bu telefonu Poco X6 adıyla görebiliriz.

Redmi Note 13R Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Redmi Note 13R Pro, 6.67 inç boyutundaki OLED ekranıyla öne çıkıyor. FHD+ çözünürlük sunan ekran, 120 Hz tazeleme hızı ile kullanıcılara harika bir görüntü deneyimi sağlıyor.

Telefon, MediaTek Dimensity 6080 işlemciyle güçlendirilmiş. Bu işlemci, orta seviyede oldukça iddialı bir işlemci diyebiliriz. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla desteklenen cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle çalışıyor.

Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ve 33W hızlı şarj desteği bulunuyor. Büyük batary ve hızlı şarj sayesinde Redmi’nin yeni canavarı uzun süreler kesintisiz kullanılabilecek.

Redmi Note 13R Pro’nun kamera özellikleri de dikkat çekici. Ana kamera 108 MP’lik bir sensöre sahipken, ikinci kamera 2 MP çözünürlüğünde ve derinlik odaklı. Yapay zeka desteğiyle desteklenen kamera sistemi, 3x yakınlaştırma özelliği sunuyor.

Redmi Note 13R Pro tüm teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ekran: 6.67 inç OLED, FHD+ (2400 x 1080 piksel), 120 Hz tazeleme oranı

İşlemci: MediaTek Dimensity 6080

RAM: 12 GB (LPDDR4X)

Depolama: 256 GB (UFS 2.2)

Batarya: 5.000 mAh, 33W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 13 (MIUI 14)

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 2 MP yardımcı kamera

Bağlantı: 5G, çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 3.5 mm kulaklık girişi

Boyutlar: 161,11 x 74,95 x 7,73 mm

Ağırlık: 175 gram

Redmi Note 13R Pro’nun fiyatı da dikkat çekici. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 280 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Ürün, şu an için Çin pazarında 3 farklı renk seçeneğiyle bulunabilirken, uluslararası pazarlara ne zaman geleceği henüz netlik kazanmış değil.

Bizler Redmi Note 13R Pro’nun özelliklerini ve fiyatını oldukça rekabetçi bulduk. Bu cihazın küresel pazarda Poco X6 serisinin bir üyesi olarak tanıtılması bekleniyor. Bu sayede cihazı Türkiye topraklarında da görebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi’nin yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!