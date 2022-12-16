Xiaomi akıllı telefonlarla ilgili eski bir efsaneyi daha çürüttü. Kısa bir süre önce diş macununun telefonlardaki çatlamış veya çizilmiş ekranları onardığı söylentilerini çürüten şirket, şimdi de fırtına söylentisini ele aldı. Dev firma, bu tür kulaktan dolam bilgilerin yanlış olduğunu paylaşarak sosyal medyadaki etkileşimini arttırmayı hedefliyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Xiaomi, Fırtınalı Havalarda Cep Telefonu Kullanmanın Bir Zararı Olmadığını Kanıtladı

Muhtemelen birilerinin dışarıda fırtına varken akıllı telefonunuzu ya da herhangi bir telefonu kullanmamanızı tavsiye ettiğini duymuşsunuzdur. Çinli teknoloji devi, #XiaomiAcademy serisinin bir parçası olarak Youtube üzerinden yeni bir Shorts videosu paylaştı. Paylaşılan yeni video “Fırtınalar akıllı telefon kullanımını etkileyebilir mi?” başlığını taşıyor. Videoya baktığımızda, şirketin bir Tesla bobini (elektrikli araç üreticisi ile bağlantılı değildir ve Nicholas Tesla tarafından icat edilmiştir) içeren bir deney kurduğunu görebiliyoruz.

Videonun devamında bu bobinler aracılığıyla marka, daha sonra Xiaomi 12S akıllı telefon modeline doğru yönlendirilen “yıldırım” çarpmasını simüle ediyor. Ahizeye çarpan elektriğe rağmen cihaz üzerinde çalışan bir video herhangi bir bozulmaya uğramıyor. Cihazda başka herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtmekte de fayda var. Ayrıca performansı üzerinde gözle görülür bir etki ya da başka bir aksaklık görülmüyor. Bunu takiben Xiaomi, “Bu, fırtınaların akıllı telefonların kullanımını etkilemediğini kanıtlıyor” cümlesini kullanıyor.

Bu bulguları daha da desteklemek için şirket, aynı cihaz tarafından yapılan akıllı telefon görüşmelerine de dikkat çekiyor. Çinli teknoloji devi, fırtınalı havaların konuşma kalitesini etkileyip etkilemediğini görmek için bir telefon görüşmesi deneyi bile yapıyor. Tahmin edersiniz ki yine cihazla ilgili herhangi bir sorun yaşanmıyor. Xiaomi, söylentinin büyük olasılıkla eski moda kablolu telefonlardan kaynaklandığını belirtiyor. Şirket efsane oluşumunun önceden fırtına sırasında kablolu telefonlarını kullanırken yıldırım çarpan insanların zarar gördüğü son derece nadir ölüm vakaları olduğunu söyledi.

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