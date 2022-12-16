Xiaomi geçtiğimiz günlerde MIUI 14 arayüzünü tanıttı. Arayüz yeni iyileştirmelerle birlikte geliyor. Lansman esnasında oldukça üzerinde durulan bir özellik vardı. MIUI foton motoru.

MIUI foton motoru özelliği test edilirken sınırlı sayıda cihaza verilmişti. Ancak testlerden sonra foton motoru özelliğinin tüm cihazlara verileceğini söyledi.

İlginizi çekebilir: Üçüncü Taraf Geliştiriciler MIUI 14’ü Mi 6’ya Uyarladı!

Xiaomi kısa süre önce Çin sosyal medya platformu olan Weibo’da bir gönderi paylaştı. Gönderide MIUI arayüzünü kullanan tüm cihazların MIUI foton motoru özelliğine sahip olacağını açıkladı.

MIUI 14’ün foton motoru özelliğinden biraz bahsedelim. Foton motoru üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen temel Android çekirdeği üzerinde çalışıyor. Yani foton motoru özelliği sadece MIUI uygulamalarında değil geliştiricilerin foton motoru desteği eklediği tüm uygulamalarda olacak.

Foton motorunun üçüncü parti uygulamaların akıcılığını %88’e kadar arttırdığı söyleniyor. Bunun yanı sıra foton motorunun güç tüketimini %16’ya kadar etkilediği söyleniyor.

Birçok insan MIUI foton motoru özelliğinin sadece üst düzey Xiaomi telefonlar için yayınlanacağını düşünüyordu. Xiaomi buna benzer şeyleri daha önce çok yaptı. Bunlardan en belirgin olanı süper duvar kağıtları. MIUI 12 ile birlikte süper duvar kağıtları tanıtıldığında Çinli şirket bu özelliğini sadece Snapdragon 8xx serisi yonga setine sahip cihazlarına vermişti.