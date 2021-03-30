Xiaomi Elektrikli Otomobil Üretimine Başlayacağını Açıkladı!

Xiaomi resmi olarak elektrikli otomobil sektörüne giriş yaptıklarını açıkladı. İşte Xiaomi’nin elektrikli otomobil sektöründeki amacı ve kararları.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil sektörüne girdiğini resmi olarak açıkladı. Çinli firma uzun yıllardır teknoloji dünyasında yer alıyor. Birçok köklü markadan daha kısa sürede başarı yakalayan Xiaomi, şimdi otomobil sektöründe rol almayı planlıyor.

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Günümüzde önemli bir yer kazanan elektrikli otomobiller, gelecekte oldukça yaygın olacak. Birçok otomobil firması bu projelere başlamışken, teknoloji tabanlı Xiaomi de bu kervana katıldı. Üstelik Xiaomi önümüzdeki 10 yıllık sürece şu anda 1.5 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Ek olarak Xiaomi yine 10 yıllık süreçte toplamda 10 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını açıkladı.

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Peki Xiaomi tam olarak ne yapacak?

Başta da söylediğimiz gibi Xiaomi resmi olarak elektrikli otomobil kervanına katıldığını açıkladı. Ancak ne yapacağı merak konusu oldu. Xiaomi bu kapsamda tamamen kendisine ait bir yan kuruluş kuracağını açıkladı. Bu yeni kuruluşta Xiaomi‘nin CEO‘su Lei Jun da görev alacak.

Xiaomi’nin çalışmalarının diğer firmalar gibi batarya, otomobil donanımları ve otonom sürüş teknolojisi yönünde olması bekleniliyor. Yani Xiaomi tam olarak kendine ait bir araç üretecek mi şimdilik bilinmiyor. Ancak elektrikli otomobil üretiminde ciddi rol oynayak gibi görünüyor.

Apple ve Huawei de elektrikli otomobil üretimine giriyor!

Tabiki Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne giren ilk teknoloji markası değil. Daha öncesinde Apple, Huawei, LG ve Samsung gibi firmaların isimlerini bu sektörle birlikte anmıştık. Hatırlarsanız kısa zaman önce Huawei’nin böyle bir projede yer aldığını paylaşmıştık. Apple’da Huawei gibi otonom sürüş teknolojisi, otomobil donanımları ve yazılım gibi konularda çalışmalar yapacaktı.

Samsung ve LG ise zaten bir süredir otomobiller için pil üretimi yapıyor. Ancak bu firmaların da tam olarak elektrikli otomobil üretimi yaptıklarını söyleyemeyiz. Tabiki önümüzdeki dönemlerde teknoloji firmalarının isimlerini otomobillerde göreceğiz. Belkide bindiğiniz bir elektrikli aracın ön ve arka görüş kameraları Xiaomi’ye ait olacak.

Bakalım Xiaomi diğer teknoloji firmalarından farklı olarak otomobil üretimi yapacak mı? Sizce gelecekte Xiaomi, Huawei gibi şirketler kendi otomobillerini üretecekler mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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