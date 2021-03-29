Samsung Galaxy S21 Serisi 1 milyondan fazla sattı!

Samsung Galaxy S21 Serisi, satışa sunulduğu günden bu yana 1 milyondan fazla satış yaptı. İşte karşınızda Galaxy S21 modellerinin satış rakamları.

Samsung‘un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21, Güney Kore’de dikkat çeken satış rakamlarına ulaştı. Galaxy S21 serisi satışa sunulmasının ardından Güney Kore’de büyük ilgi gördü. Dolayısıyla S21 modelleri bu bölgede milyonu aşan satış rakamlarına ulaştı.

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Samsung, yeni akıllı telefon modelleri ile Güney Kore’de başarıya imza attı. Galaxy S21 ailesi satışa sunulduğundan beri sadece Güney Kore’de bir milyondan fazla satış yaptı. Bu satışların %52‘sini Galaxy S21 oluştururken; %27‘sini S21 Ultra ve %21‘ini S21+ oluşturdu. Ek olarak tSamsung Galaxy S21üm bu satışların %60‘ı ise çevrimiçi olarak yapıldı.

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Öte yandan Galaxy S21‘i S20 ve S10 ile karşılaştırdığımızda satış bazında farklar görüyoruz. Bir milyon satış rakamına 57 günde ulaşan Samsung Galaxy S21, S20’den bir ay daha kısa sürede bu satış rakamını yakaladı. Son olarak S10 ise aynı satış rakamına 47 gün gibi bir sürede ulaşmıştı.

Galaxy S21’in dikkat çeken özellikleri ve fiyatı!

Samsung Galaxy S21‘in dikkat çeken özelliklerine baktığımızda başta 6.2 inçlik ekranı geliyor. FHD+ çözünürlüğündeki bu AMOLED ekran 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ön tarafında 10MP’Lik bir kamera taşıyan Samsung Galaxy S21, arkasında 64MP + 12MP + 12MP şeklinde üçlü kamera grubu taşıyor.

İçerisinde Exynos 2100 yonga setini taşıyan S21, 8GB Ram ile geliyor. Ek olarak 128GB ve 256GB depolama sunan S21, 4000mAh bataryaya sahip. Galaxy S21’in fiyatı ise ülkemizde 9999TL.

Galaxy S21+’ın özellikleri ve fiyatı!

Serinin ortanca modeli Galaxy S21+ üzerinde 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz’lik AMOLED bir ekran ile geliyor. Yine ön tarafında 10MP’lik kamera taşıyan cihaz, arkasında 64MP + 12MP + 12MP olarak şekillenen arka kamera grubunu taşıyor.

Yine Exynos 2100 ile gelen cihaz, 8GB Ram, 128GB/256GB depolama seçenekleri sunuyor. İçerisinde 4800mAh’lik bir batarya taşıyan cihaz, ek olarak Android 11 işletim sistemine sahip. Galaxy S21+’ın fiyatı ise ülkemizde 13499TL.

Galaxy S21 Ultra’ın özellikleri ve fiyatı!

S21 ailesinin en yüksek özellikli modeli S21 Ultra üzerinde 6.8 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğünde 120Hz’lik bir ekran taşıyor. Ön tarafında 40MP’lik bir ön kamera barındıran cihaz, arkasında 108MP + 10MP + 10MP + 12MP’lik dörtlü kamera grubunu taşıyor.

Performansını Exynos 2100’den alan cihaz 12GB Ram bellek sunuyor. Ek olarak 128GB ve 256GB depolama ile gelen S21 Ultra, 5000mAh’lik bir bataryaya sahip. Son olarak Samsung Galaxy S21 Ultra’nın ülkemizdeki fiyatı ise tam 15999TL.