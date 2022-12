Xiaomi şu anda elektrikli bir araç (EV) üzerinde çalışıyor ve ‘Pilot Teknoloji’ adlı etkileyici bir kendi kendine sürüş sistemi gösterdi. Ancak bugünün haberi bataryalar ve Xiaomi’nin son patent tescili ile ilgili.

Bir Çin patent ofisi belgesine göre, şirketin elektrikli araç bataryalarını soğutmak için bazı yenilikçi fikirleri var. Termal yönetim günümüzün elektrikli araçlarında önemli bir sorun teşkil ediyor; zira performans, hızlı şarj, batarya sağlığı ve güvenlik açısından çoğu zaman bir engel teşkil edebiliyor.

İşte Xiaomi’nin patentli batarya soğutma sisteminin görüntüsü:

Patent Çince olmasına rağmen, soğutucunun her bir hücre sırası arasından geçtiğini görebiliyoruz. Soğutucu daha sonra her iki taraftan serbest bırakılıyor. Her sıra, daha geniş bir soğutma alanını kapsayan ve daha iyi bir akış sağlayan iki sıvı soğutma kartı kullanılarak soğutuluyor.

Xiaomi, gelişmiş performans, verimlilik ve güvenliğin yanı sıra daha uzun pil ömrü, daha iyi sağlık ve daha hızlı şarj sunacağını iddia ediyor. Makale herhangi bir somut rakam vermediği için Xiaomi’nin sonuçları resmi olarak açıklaması bekleniyor.