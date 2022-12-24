Çinli havayolu şirketi Xpeng Aeroht, uçan arabasının halka açık iki uçuşunu gerçekleştirdi. Bunlardan ilki BAE’de, ikincisi ise Çin’de gerçekleşti.

Girişim, kurucusu milyarder He Xiaopeng’in yasal engelleri aşmayı ve 1 trilyon dolarlık pazardan pay kapmayı umduğu elektrikli otomobil üreticisi Xpeng Inc tarafından destekleniyor.

“Uçan arabaları” çevreleyen girişim, rakip girişimlerin yıllardır boğuştuğu gerçeklikle çelişiyor. Çoğu yatırımcı, siparişler kademeli olarak artsa bile önümüzdeki yıllarda şirket kapanışları ve sektör konsolidasyonu bekliyor.

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Danışmanlık firması Oliver Wyman’ın ortaklarından ve yatırım şirketi Nio Capital’in kurulmasına yardımcı olan Zhang Junyi, yatırımcıların “uçan otomobil endüstrisinin Tesla’sını” bulmak istediklerini söyledi. Ancak pazarın gelişmesi 10 ila 15 yıl sürebilir. “Uçan otomobil sektörüne yatırım yapmak zorlu bir maraton.”

Çinli bir girişimin uçan araba modeli, zamanın yüzde 90’ından fazlasını yolda geçirecek ve yalnızca trafik sıkışıklığı ya da engeller olduğunda uçacak şekilde tasarlandı. Dört elektrik motoru ve sekiz pervanesi bulunan otomobil, geliştiricilerin planlarına göre 2025 yılında seri üretime geçebilecek.

Aracın önceki fiyatı yaklaşık 140.000 dolar.