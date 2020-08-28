Xiaomi, ekran altı kamera teknolojisini resmen duyurdu!

Xiaomi, 3. nesil ekran altı kamera teknolojisini resmen duyurdu. Yeni nesil akıllı cihazlarda, çentikli veya Pop-up’lı ekran çözümleri yerine ekran altı kamera teknolojilerini yakın gelecekte görebiliriz.

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Şirket aslında geçtiğimiz sene, ekran altı kamera teknolojisinin prototiplerini göstermişti. Fakat, henüz son kullanıcının kullanımına uygun bir teknoloji olmadığı belirtiliyordu. Xiaomi, resmi bloğunda yayınladığı bugünkü yazısında, 3. nesil ekran altı kamera teknolojisine yer verdi.

Markanın açıklamalarında, kamerayı gizlemek için ekran üzerinde bulunan piksellerin yatay ve dikey alanlarda iki kez gösterildiğini ve kameranın ekranda tamamen gizlendiği belirtildi. Bunun anlamı, kamera modülünün de ekran üzerinde artık gözle seçilemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca Xiaomi, kullanılan modülün, geleneksel kameralara göre herhangi bir farklılık oluşturmayacağını da söylüyor.

Xiaomi’nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle;

Üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisinde firmamızın kendi geliştirmiş olduğu piksel düzenlemesi kullanıldı. Alt piksellerin boşluklarından ışık geçişine izin veren bu sistem, piksel yoğunluğundan fedakarlık etmeden her bir pikseli, RGB alt piksel alanında muhafaza ediyor. Market içerisindeki rakiplerimizin benzer çözümleriyle kıyasladığımızda; Xiaomi, ekranda görülen pikselleri hem yatayda hem de dikeyde ikiye katlayarak, ekranın tamamında bulunan piksellerle eş değer kılıyor. Ekran altında bulunan kamera alanı, böylelikle ekranın tamamıyla aynı olan parlaklık, renk gamutu ve renk doğruluğu oranlarına ulaşabiliyor.

Mi Mix 4’te ekran altı kamera teknolojisini görebiliriz!

Ayrıca Xiaomi, kamera modülünde “RGB alt piksel alanında daha fazla kompenenti gizleyen” ve ekran altında ışık geçirgenliğini arttıran özel bir devre sistemi entegre etmiş durumda. Firma, yeni kamera teknolojisini yeni telefon modellerinde kullanmaktan asla çekinmeyecektir. Mi Mix ailesinin yeni ferdinde, ekranda kameranın yer almadığını ve ön kamerada, yeni nesil teknolojinin kullanılacağı konuşuluyor.

Xiaomi, son zamanlarda giderek üst segment cihazlara odaklanmaya başladı. Son duyurulan verilerde deniş aşırı marketlerde yıllık bazda markanın gelirinin, 300 Euro ve altı cihazlar için %99.2 arttırdığı belirtiliyor. Marka şu anda Avrupa’da %16.8 pazar payına ve bölgedeki en büyük üçüncü üretici ünvanına da sahip.

Bakalım, yeni nesil telefonlar nasıl olacak? Xiaomi’nin bu hamlesinden sonra diğer teknoloji devleri neler yapacak? Yakın zamanda, diğer üretici firmalardan da gelişmeler gelmeye başlayacaktır.