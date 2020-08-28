Akıllı Telefonlar
Xiaomi, ekran altı kamera teknolojisini resmen duyurdu!
Xiaomi, 3. nesil ekran altı kamera teknolojisini resmen duyurdu. Yeni nesil akıllı cihazlarda, çentikli veya Pop-up’lı ekran çözümleri yerine ekran altı kamera teknolojilerini yakın gelecekte görebiliriz.
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Şirket aslında geçtiğimiz sene, ekran altı kamera teknolojisinin prototiplerini göstermişti. Fakat, henüz son kullanıcının kullanımına uygun bir teknoloji olmadığı belirtiliyordu. Xiaomi, resmi bloğunda yayınladığı bugünkü yazısında, 3. nesil ekran altı kamera teknolojisine yer verdi.
Markanın açıklamalarında, kamerayı gizlemek için ekran üzerinde bulunan piksellerin yatay ve dikey alanlarda iki kez gösterildiğini ve kameranın ekranda tamamen gizlendiği belirtildi. Bunun anlamı, kamera modülünün de ekran üzerinde artık gözle seçilemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca Xiaomi, kullanılan modülün, geleneksel kameralara göre herhangi bir farklılık oluşturmayacağını da söylüyor.
Xiaomi’nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle;
Üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisinde firmamızın kendi geliştirmiş olduğu piksel düzenlemesi kullanıldı. Alt piksellerin boşluklarından ışık geçişine izin veren bu sistem, piksel yoğunluğundan fedakarlık etmeden her bir pikseli, RGB alt piksel alanında muhafaza ediyor.
Market içerisindeki rakiplerimizin benzer çözümleriyle kıyasladığımızda; Xiaomi, ekranda görülen pikselleri hem yatayda hem de dikeyde ikiye katlayarak, ekranın tamamında bulunan piksellerle eş değer kılıyor. Ekran altında bulunan kamera alanı, böylelikle ekranın tamamıyla aynı olan parlaklık, renk gamutu ve renk doğruluğu oranlarına ulaşabiliyor.
Mi Mix 4’te ekran altı kamera teknolojisini görebiliriz!
Ayrıca Xiaomi, kamera modülünde “RGB alt piksel alanında daha fazla kompenenti gizleyen” ve ekran altında ışık geçirgenliğini arttıran özel bir devre sistemi entegre etmiş durumda. Firma, yeni kamera teknolojisini yeni telefon modellerinde kullanmaktan asla çekinmeyecektir. Mi Mix ailesinin yeni ferdinde, ekranda kameranın yer almadığını ve ön kamerada, yeni nesil teknolojinin kullanılacağı konuşuluyor.
Xiaomi, son zamanlarda giderek üst segment cihazlara odaklanmaya başladı. Son duyurulan verilerde deniş aşırı marketlerde yıllık bazda markanın gelirinin, 300 Euro ve altı cihazlar için %99.2 arttırdığı belirtiliyor. Marka şu anda Avrupa’da %16.8 pazar payına ve bölgedeki en büyük üçüncü üretici ünvanına da sahip.
Bakalım, yeni nesil telefonlar nasıl olacak? Xiaomi’nin bu hamlesinden sonra diğer teknoloji devleri neler yapacak? Yakın zamanda, diğer üretici firmalardan da gelişmeler gelmeye başlayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Oppo, kaydırılabilir ekran patenti aldı!
Oppo, yeni bir akıllı telefon patenti aldı. Bu patent kaydırılabilir ekranla birlikte yepyeni bir tasarımı kullanıcılara sunacak. Eskiden kullanılan kapaklı telefonların bir benzeri olan bu tasarım modern dokunmatik ekranla birlikte ilginç bir konsept ortaya çıkaracak.
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Oppo, yeni patenti ile neyi hedefliyor?
Oppo‘nun 27 Şubat‘ta aldığı patent, Galaxy Z Flip gibi katlanarak kapalı duran bir akıllı telefondan farklı tasarıma sahip olacak. Şirketin paylaştığı patent resimleri, kare bir akıllı telefon tasarımı olacağını gösteriyor. Ekran yukarı doğru çekildiğinde uzayacak ve açık bir konuma gelecek. Görsellere göre ekran açıldığında %80 oranında büyüyor. Paylaşılan görseller ve patent çizimleri, LetsGoDigital tarafından kullanıcılara sunuldu.
Telefonun U şeklindeki profili göz önüne alındığında, ekranın alt ucu klasik kaydırılabilen telefonlardan farklı olacak. Cihazın SIM kart girişi telefonun dış tarafının arkasında bulunacak. Üçlü kamera kurulumu ise telefonun üst tarafında her iki durumda da kullanılabilir halde olacak. Ancak SIM kart girişine sadece telefonun kapağı açıkken erişilebilecek. Patentte herhangi bir selfie kamera belirtisi yok. Bu sebeple telefonun ekran altı bir kamera ile birlikte piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.
TCL, geçtiğimiz aylarda bu tarz bir kaydırılabilir ekran patenti almıştı. Fakat o patentte ekran üst tarafa doğru değil yan tarafa doğru kaydırılıyordu. Esnek ekran panelleri geliştirildiği takdirde bu tarz telefonları satışta görmeye başlayabiliriz.
Akıllı Telefonlar
90Hz ekrana sahip Infinix Zero 8 duyuruldu
Yakın dönemde Türkiye’ye de resmi olarak giriş yapan Infinix, orta seviye özelliklere sahip olan Zero 8 modelini duyurdu. Ekran ve kamera yetenekleri ile ön plana çıkan telefon, uygun fiyat etiketiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor!
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Infinix Zero 8 duyuruldu: 90Hz ekran ve 64 megapiksel kamera!
Zero serisinin yeni modeli olan Infinix Zero 8, tasarımı ile oldukça modern ve farklı bir görüntü çiziyor. Ön kısmında ince çerçevelere sahip telefon, delikli ekranında çift ön kamera taşıyor. Modelin arka yüzünde ise eşkenar dörtgen formundaki kamera alanı ve mat/parlak renk geçişi dikkat çekiyor.
Teknik detaylarda 6.85 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefon, 90Hz ekran yenileme ve 180Hz dokunmatik tepki hızı sunuyor. Oyun odaklı MediaTek Helio G90T işlemcinin yanı sıra 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ise güçlü performansı destekliyor. Zero 8, kamera tarafında da dörtlü arka kamera sayesinde başarılı veriler sunuyor.
64 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX686 sensör, EIS desteği ve 4K/30 FPS video kayıt özellikleri ile geliyor. 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel düşük ışık ve 2 megapiksel derinlik sensörleri ise arka kamera paketini tamamlıyor. Ekran içerisindeki delikte de 48+8 megapiksel çözünürlüklü çift sensör konumlanıyor.
4.500 mAh kapasiteli bir bataryanın güç verdiği Infinix Zero 8, 33W SuperCharge özelliği sayesinde hızlı şekilde şarj olabiliyor. Diğer önemli özellikler arasında ise Android 10 işletim sistemi, yana konumlanmış parmak izi okuyucu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. 1 Eylül’de 250 dolarlık uygun fiyatıyla raflarda olacak telefonun bir süre sonra ülkemizde de satışa sunulmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Kızılötesi termometreye sahip UMIDIGI A7S, yakında geliyor!
UMIDIGI, fiyat / performans odaklı A7 serisini kısa süre önce piyasaya sürmüştü. Şimdi şirket, Twitter hesabından A7 ailesinin yeni üyesi olacak UMIDIGI A7S modelini tanıttı.
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UMIDIGI, yeni giriş seviyesi akıllı telefonu A7S ile alakalı Twitter hesabı üzerinden heyecanlandıran bir görsel paylaştı. Paylaşıma göre UMIDIGI A7S, bünyesinde yerleşik bir kızılötesi termometre sensörü barındırıyor. Aslında bu sensör, akıllı telefonlarda yeni gördüğümüz bir şey değil; ancak UMIDIGI A7S’in, bunu giriş seviyesi diyebileceğimiz segmente getiren ilk telefon olacağını söyleyebiliriz.
Görselden anlaşıldığı UMIDIGI A7S, bir kişinin sıcaklığını uzaktan yani ona dokunmadan ölçebilecek. İşte bu, cihazın içinde yer alan dahili kızılötesi termometre sensörü sayesinde mümkün oluyor. Yalnız cihaz, insanların sıcaklığını ölçebiliyor ancak insanlar dışında başka nesnelerin sıcaklığını da ölçüp ölçmeyeceği tam olarak belli değil.
An infrared thermometer🌡️? A smartphone📱? It could be both.
The new member of A7 family #UmidigiA7S is coming! pic.twitter.com/Fdw0pC1OcW
— UMIDIGI (@umidigi) August 27, 2020
Bunun yanı sıra UMIDIGI’nın paylaştığı fotoğraf, A7S’in tasarımı hakkında da ipuçları içeriyor. Fotoğrafa bakıldığında, UMIDIGI A7S’in arkasında dörtlü kamera modülü yer aldığını görüyoruz. Yalnız bu kameraların üçü fotoğrafçılık için, diğeri ise kızılötesi termometre sensörü olarak kullanılıyor. Fotoğrafçılık için kullanılan kameraların birinin 12 MP, diğerlerinin ise 8 MP ve 2 MP olduğunu da ekleyelim.
Ek olarak UMIDIGI A7S, ekranın üst kısmına konumlandırılmış damla çentik tasarımıyla beraber bir de 8MP selfie kamerasına sahip. Bunun yanı sıra cihaz 4150 mAh kapasiteli bataryasıyla da uzun süreli bir şarj süresi sunuyor. Şu anlık teknik özellikler sınırlı bilgilerle gizemini korusa da, çok yakında cihazın sahip olduğu kızılötesi termometreyle beraber diğer detayları ortaya çıkacaktır.