Oppo, kaydırılabilir ekran patenti aldı!

Oppo, yeni bir akıllı telefon patenti aldı. Bu patent kaydırılabilir ekranla birlikte yepyeni bir tasarımı kullanıcılara sunacak. Eskiden kullanılan kapaklı telefonların bir benzeri olan bu tasarım modern dokunmatik ekranla birlikte ilginç bir konsept ortaya çıkaracak.

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Oppo, yeni patenti ile neyi hedefliyor?

Oppo‘nun 27 Şubat‘ta aldığı patent, Galaxy Z Flip gibi katlanarak kapalı duran bir akıllı telefondan farklı tasarıma sahip olacak. Şirketin paylaştığı patent resimleri, kare bir akıllı telefon tasarımı olacağını gösteriyor. Ekran yukarı doğru çekildiğinde uzayacak ve açık bir konuma gelecek. Görsellere göre ekran açıldığında %80 oranında büyüyor. Paylaşılan görseller ve patent çizimleri, LetsGoDigital tarafından kullanıcılara sunuldu.

Telefonun U şeklindeki profili göz önüne alındığında, ekranın alt ucu klasik kaydırılabilen telefonlardan farklı olacak. Cihazın SIM kart girişi telefonun dış tarafının arkasında bulunacak. Üçlü kamera kurulumu ise telefonun üst tarafında her iki durumda da kullanılabilir halde olacak. Ancak SIM kart girişine sadece telefonun kapağı açıkken erişilebilecek. Patentte herhangi bir selfie kamera belirtisi yok. Bu sebeple telefonun ekran altı bir kamera ile birlikte piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

TCL, geçtiğimiz aylarda bu tarz bir kaydırılabilir ekran patenti almıştı. Fakat o patentte ekran üst tarafa doğru değil yan tarafa doğru kaydırılıyordu. Esnek ekran panelleri geliştirildiği takdirde bu tarz telefonları satışta görmeye başlayabiliriz.