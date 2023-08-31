Teknoloji devi Xiaomi, 2020 ve 2021 yıllarında piyasaya sürdüğü dört popüler akıllı telefon modeli için destek süresinin sona erdiğini duyurdu. Bu cihazlar, Xiaomi’nin resmi web sitesindeki EOS (Destek Sonu) listesine eklenerek güncelleme desteğinden çıkarıldılar. Xiaomi eski modellerini emekliye ayırıyor!



İşte Güncelleme Desteği Kesilen Modeller!

Xiaomi cephesinin güncelleme desteğini kestiği modeller arasında beklenen ve beklenmeyen modeller var. Listede nispeten yeni ve nispeten eski modeller olduğunu görüyoruz, ayrıca şirketin 2020 yılındaki amiral gemisi katili de bu listede yer alıyor.

Xiaomi’nin desteğini kestiği cihazlar listesi ise şu şekilde:

Redmi 9 Prime

Redmi 9C NFC

Poco M2 Pro

Redmi K30 Ultra (Ülkemizde POCO F2 Pro olarak satılıyordu)



Artık bu telefonlar için resmi işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları yayınlanmayacak. Kullanıcılar, bu cihazları güncellemek istediklerinde üçüncü taraf geliştiricilerin alternatif yazılım ürünlerini kullanma seçeneğine sahip olacaklar. Birçok kişi bu yazılımları Custom ROM adıyla biliyor.

Ancak güncelleme desteği sona eren akıllı telefonları kullanmanın, veri güvenliği açısından önemli riskler taşıdığını unutmamakta fayda var. Bu cihazlar, yeni keşfedilen güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalacağından, kullanıcıların kişisel verileri tehlikeye girebilir.

Ayrıca güncelleme desteği olmayan telefonlar, yazılım hataları ve performans sorunları ile başa çıkmakta güçlük çekebilir. Bu da telefonun kararlılığını ve kullanım deneyimini olumsuz etkileyebilir. Kullanıcılar için önemli bir bilgilendirme olarak paylaşılan bu haber, teknoloji dünyasında Xiaomi kullanıcıları arasında üzüntüyle karşılandı.

Teknoloji firmalarının, ürünlerinin güncellemelerini ve destek sürelerini dikkatle takip etmek, kullanıcılar için veri güvenliği ve performans açısından büyük önem taşıyor. Yeni teknolojik gelişmeler ve güvenlik zorlukları ile başa çıkabilmek için güncel ve desteklenen ürünlere geçiş yapmak, her zaman en iyisi olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu listedeki cihazlardan birini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!