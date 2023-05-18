Akıllı telefon markalarının özel üretim akıllı telefonlar piyasaya sürmek için film ve medya şirketleriyle ortaklık kurması alışılmadık bir durum değil. Xiaomi, popüler kültürden esinlenerek ya da diğer markalarla ortaklıklar kurarak sık sık telefonlar piyasaya sürdüğü için muhtemelen bu trendin ön saflarında yer alıyor. Bunun son örneği Redmi Note 12 Turbo Harry Potter sürümü olmuştu. Şimdi ise şirket, CIVI akıllı telefon modeli için Disney ile iş birliği yapacağını duyurdu. İşte haberin detayları..

İçindekiler Xiaomi CIVI 3 bir Disney Karakterinden esinlenebilir

Xiaomi CIVI 3 bir Disney Karakterinden esinlenebilir

Xiaomi resmi bir duyuru yaparak Xiaomi Civi Disney 100. yıl özel sürümünü tanıtmak üzere Disney ile ortaklığını açıkladı. Bu, ortak girişim için seçilen bir Disney karakteri IP’si ile Xiaomi ve Disney arasındaki ilk işbirlikçi ürünü işaret ediyor. Ancak kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Şirket herhangi bir ayrıntı açıklamamış olsa da, bu ortaklık kapsamında piyasaya sürülecek ilk akıllı telefonun Xiaomi CIVI 3 olması muhtemel. Telefon muhtemelen bir Disney karakterinden esinlenen bir tasarıma sahip olacak ve hatta özel aksesuarlar ve ambalajlar içerebilecek.

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Söylentilere göre Xiaomi CIVI 3, Dimensity 8200 işlemci ile donatılacak ve her iki sensör de 32MP Samsung S5KGD2 sensör olmak üzere öne bakan çift kamera kurulumuna sahip olacak. Arka tarafta, telefonun ana kamera olarak bir Sony IMX800 kullanacağı söyleniyor. Cihazın ekranının 120Hz yenileme hızını destekleyeceği ve muhtemelen 67W hızlı şarj desteğine sahip dahili bir 4500mAh pil kapasitesine sahip olacak. Peki siz bu akıllı telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlerle paylaşın.