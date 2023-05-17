Realme bir süredir Realme 11 serisi üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefon serisi geçtiğimiz günlerde Çin pazarında tanıtıldı. Realme 11 serisi üç akıllı telefondan oluşuyor:

Realme 11

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro+

Geldiğimiz noktada bugün ise Realme’nin, Realme 11 Pro’yu küresel pazarda piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi. Detaylara bakalım.

Realme 11 Pro, TDRA sertifika sitesinde RMX3771 model numarasıyla tespit edildi. Realme 11 Pro+ ise aynı sertifika platformunda RMX3741 model numarasıyla listelendi. Ek olarak Realme 11 Pro+, Google Play tarafından desteklenen cihazlar listesinde yer aldı.

Bu listelerden akıllı telefon hakkında herhangi bir şey öğrenmiyoruz. Ancak Realme 11 Pro bundan önce Çin pazarında tanıtıldığı için bilinmesi gereken her şeyi zaten biliyoruz.

Realme 11 Pro 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran Full HD+ ekran çözünürlüğünü destekliyor. 120hz ekran yenileme hızına sahip olan Realme 11 Pro’nun ekranı 950 nite kadar parlaklık sunuyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel kullanılmış.

Realme 11 Pro kaputun altında MediaTek Dimensity 7050 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB’a kadar RAM eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7050 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteği bulunan 4870 mAh büyüklüğünde bir pilden alıyor.

Kamera tarafında ise Realme 11 Pro ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 100 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.