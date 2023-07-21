Xiaomi, Disney işbirliğiyle, standart Civi 3 modelinin görünümünü daha canlı bir Disney tarzına yükselterek özel bir koleksiyon oluşturdu. Bu ortak markalaşma sayesinde Xiaomi, akıllı bant, kablosuz kulaklıklar, güç bankası ve bavul gibi telefonla sınırlı olmayan bir dizi Xiaomi ürününe özel seçenekler ekledi. İşte Xiaomi’nin Mickey Mouse’un evinde olsa sırıtmayacak ürünleri!

Xiaomi ve Disney İş Birliği Klasik Disney Karakterlerini Yaşatacak!

Koleksiyonda yer alan özel ürünler, Disney ve Mickey ikonlarıyla süslü gümüş ambalajlar içinde sunuluyor. Kutuların arkasında yetkili Disney güvenlik etiketleri bulunuyor ve bu özel kampanyanın sınırlı sayıda satışla yürütüldüğüne dikkat çekiliyor. Yani bu cihazları piyasada bulmak oldukça zor, zira bütün bu ürünler sınırlı sayıda üretilmiş.

Burada en çok dikkat çeken ürün şüphesiz Xiaomi CIVI 3’ün özel olarak üretilen ve Xiaomi CIVI 3 Disney 100th Limited Edition olarak adlandırılan telefon olmuş. Bu telefon, Mickey Mouse’un kafasının ikonik siluetinde tasarlanmış özel bir SIM kart iğnesiyle birlikte geliyor.

Altın kenarlı ve kırmızı boyalı kartta bir Mickey telefon kılıfı, çıkartmalar ve özel bir numarayla bir sertifika kartı yer alıyor. Telefon, ince ve hafif bir tasarıma sahip olup, özel kırmızı arka kapağı ve altın çerçevesiyle dikkat çekiyor. Telefonun güç düğmesi de kırmızı bir düğmeyle değiştirilmiş. Yazılım da Mickey tarzında yeniden tasarlanmış simgeler, kilit ekranı duvar kağıdı ve bir Mickey AOD saati gibi özel özelliklerle birlikte geliyor.

Telefonun her yerinde Mickey Mouse’a ait detaylar bulmak mümkün. Cihazı özel kılan şey de zaten bu. Telefonun donanımı ise doğal olarak standart modelden farklı değil. Zaten hiçbir özel üretim telefonda donanımın değiştiğini görmemiştik. Xiaomi’nin bu iş birliği sadece telefonla sınırlı kalmamış, akıllı bileklikler ve kablosuz kulaklıklar da bu seriye dahil edilmiş.

Giyilebilir ürünler olan Xiaomi Buds 3 ve Xiaomi Band 8 de Disney varyantlarına sahip. Kulaklıkların içindeki aksesuarlar standart varyantla aynı, ancak çıkartmalar sayesinde Disney işbirliği hatırlatılıyor. Akıllı bant da Mickey ve Disney 100 logosu gibi özel desenlerle tasarlanmış ve özel Disney temalı kadran seçenekleri sunuyor.

Bu ortak markalaşma, Xiaomi’nin ürün yelpazesini Disney tarzıyla canlandırarak kullanıcıların dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Özellikle Disney hayranları için çekici olabilecek bu koleksiyon, Xiaomi’nin küresel pazardaki tanınırlığını ve etkisini daha da artırabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi ve Disney iş birliği başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!