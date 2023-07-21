Bank of America’da küresel menkul kıymetler analisti olan Wamsi Mohan’a göre, Apple’ın iPhone 15 serisini piyasaya sürmesi “birkaç hafta” gecikebilir ve şirketin yeni nesil akıllı telefon serisi Eylül’de gerçekleşmesi beklenen çıkışını en erken Ekim ayında yapmak zorunda kalabilir. Elma çok beklerse çürüyebilir!

Apple Tedarik Zincirinde Sorunlar Yaşandığı İddia Ediliyor!

Mohan, Apple’ın tedarik zinciri hakkındaki bir araştırma notunda iPhone 15 serisinin çıkış tarihi hakkındaki tahminlerini paylaştı. Mohan, lansmanın Ekim’den Aralık’a kadar sürecek olan dördüncü çeyreğe sarkabileceğini ve olası gecikmenin bir sonucu olarak üçüncü çeyreğe ilişkin beklentilerin Wall Street analistlerini hayal kırıklığına uğratabileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Mohan şimdi Eylül çeyreği gelirini 87,1 milyar dolar olarak görüyor ki bu rakam, olumlu döviz kurlarından kaynaklanan %2,5’lik bir artışa rağmen 91,6 milyar dolarlık beklentilerin oldukça altında. Analist, Eylül çeyreğinde 48 milyon iPhone satışı beklediğini ve bu rakamın da 51 milyon olan Wall Street tahmininlerinin altında olduğunu söyledi.

Mohan, iddia edilen iPhone 15 lansman gecikmesi için bir neden vermedi ve diğer kaynaklardan Apple’ın bir sonraki amiral gemisi iPhone serisinin çıkışının sarkabileceğini gösteren başka bir olay olmadı, bu nedenle Mohan’ın tahminlerine temkinli yaklaşmamız gerekiyor.

Yine de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı raporlar Apple’ın özellikle ekran tedariği konusunda sıkıntı yaşadığını göstermiş ve LG Display, Samsung ve BOE’nin siparişlere yetişemeyeceği iddia edilmişti. Bunun nedeni bu yıl bütün modellerde Dynamic Island adı verilen çentik yapısının bulunması olabilir. Zira bu çentik yapısı hassas bir üretim süreci gerektiriyor ve bu nedenle üretim uzayabiliyor. Yine de gecikmenin nedeni henüz belli değil.

Apple geçtiğimiz yıl iPhone 14 serisini 7 Eylül’de duyurmuştu. Ardından iPhone 14, iPhone 14 Pro ve Pro Max 16 Eylül’de satışa sunuldu ancak iPhone 14 Plus, Çin’deki üretim tesislerinin kapanmasından kaynaklanan üretim aksaklıkları nedeniyle 7 Ekim’e kadar piyasaya sürülmedi.

Apple’ın bu yıl iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’i piyasaya sürerek dört iPhone serisi stratejisini sürdürmesi bekleniyor. iPhone 15 Pro modellerinin yine daha uygun fiyatlı iPhone 15 cihazlarında bulunmayan özellikleri içermesi bekleniyor.

Mohan, Apple’ın Haziran çeyrek gelir sonuçlarının Wall Street tahminleriyle “çoğunlukla aynı doğrultuda” olacağını, ancak her Apple donanım kategorisinin çeyrekte yıldan yıla satış düşüşü göstermesini beklediğini söyledi. Yani bu yıl MacBook’lar, iPhone’lar ve iPad’ler gibi birçok Apple ürününün satış rakamında yıl sonuna doğru biraz gerileme görebiliriz.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro ve Pro Max Ekran Üretiminde Sorun Yaşıyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 15 serisi gecikecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!