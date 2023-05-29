Xiaomi’nin orta sınıf bir akıllı telefonu olan Civi 3, Çin’de piyasaya sürüldü. Zarif tasarımı ve dört çekici renk seçeneğiyle (Gül Moru, Nane Yeşili, Macera Altını ve Hindistan Cevizi Külü) kullanıcılara sunuluyor. Xiaomi, Civi 3’ün özel sınırlı sürümü olan Xiaomi Civi 3 100th Anniversary Edition modelini Disney ile işbirliği yaparak piyasaya sürülecek. Bu özel sürüm, Disney’nin 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla tasarlandı.

Marka, Civi 3 100th Anniversary Edition’ın lansmanının Haziran başında gerçekleşeceğini duyurdu ve önümüzdeki haftalarda bu özel sürümün açılışını bekliyoruz. Henüz akıllı telefonun özel tasarım ayrıntıları hakkında bilgi verilmese de, özel bir tema kullanıcı arayüzüyle tamamlanan benzersiz bir boya işçiliğine sahip olacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan teaser, sınırlı sayıda üretilen cihazın sevilen Disney karakteri Mickey Mouse’tan ilham aldığını gösteriyor.

Ünlü ihbarcı Kacper Skrzypek tarafından açıklanan kullanıcı arayüzü tasarımı, Mickey Mouse temalı olduğunu doğruladı. Özel bir boya işlemine ve Disney temalı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan bu sınırlı sürüm, diğer teknik özellikler açısından normal Civi 3 modeliyle aynı olması bekleniyor.

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Xiaomi Civi 3, etkileyici özelliklere sahip 6.55 inç OLED kavisli ekrana sahip bir akıllı telefondur. 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı ve Dolby Vision/HDR10+ sertifikası sunar. 12 bit renk derinliği ve 1920Hz yüksek frekanslı PWM karartmasıyla canlı görseller elde edebilirsiniz. Ayrıca, 1500 nit’lik tepe parlaklığıyla mevcut en parlak ekranlardan birine sahiptir.

MediaTek Dimensity 8200-Ultra çipsetiyle desteklenen Civi 3, LPDDR5 bellek ve UFS 3.1 flash depolama ile güçlendirilmiş bir performans sunar. 4000mm² VC sıvı soğutma sistemi ve 10567.9mm² grafit soğutma ile yoğun görevler sırasında optimum ısı yönetimi sağlanır.

Civi 3, önde portre fotoğrafçılığı ve grup özçekimleri için optimize edilmiş çift kamera kurulumuna (32MP ana + 32MP ultra geniş açı) sahiptir. Arkada ise 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera bulunur, bu da etkileyici fotoğraflar ve videolar çekmenizi sağlar.

Telefonun 67W hızlı şarjlı 4500mAh bataryası sadece 38 dakikada tamamen şarj olabilir. Diğer özellikler arasında Z ekseni doğrusal motoru ile dokunsal geri bildirim, ekran altı parmak izi sensörü, NFC ödeme ve kızılötesi uzaktan kumanda bulunur.