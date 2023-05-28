31 Mayıs’ta Vivo, Çin’de Vivo S17 ve Vivo S17 Pro akıllı telefonlarını duyuracak. Yakın tarihli bir rapor, Vivo S17t adlı başka bir modelin de varlığını ortaya çıkardı. S17 ve S17t’nin TENAA sertifikası listeleri, farklı bir yonga setine sahip olmaları dışında, her iki telefonun da aynı özelliklere sahip olacağını ortaya koydu. Yeni sızıntılar şimdi Vivo S17t’ye güç verecek yonga setinin Dimensity 8050 olduğunu ortaya çıkardı. İşte Vivo’nun yeni canavarı!

Vivo S17t Dimensity 8050 İşlemcisiyle Ortalığı Sallayacak!

Weibo’nun ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Vivo S17t’nin Dimensity 8050 yonga setine sahip olacağını açıkladı. Diğer sızıntı kaynakları tarafından hazırlanan raporlarda da aynı şey söyleniyor ve cihazın diğer özelliklerinin Vivo S17 ile aynı kalacağını ortaya koyuyor.

S17 gibi, Vivo S17t de ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran 1,5K çözünürlüğü ve 120Hz desteği sayesinde amiral gemisi ekranlara meydan okuyacak. Nokta çentikle gelen kavisli ekranda, otomatik odaklamalı 50 megapiksel ön kameraya yer verileceği de söylentiler arasında.

Cihaz, kardeşi S17 gibi 50MP çözünürlüklü Sony IMX766V ana kamerayla beraber gelecek. Bu ana kameraya, 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş açı kamerası eşlik edecek. Yani cihazda ikili bir arka kamera kurulumu bulunacağını söyleyebiliriz.

Dimensity 8050 yonga seti destekli cihaz, 12 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanı ile gelecek. Cihazın 80W şarj destekli 4.600mAh bataryaya sahip olacağı da söyleniyor. Buna karşılık, kardeşi Vivo S17 Snapdragon 782G çipine sahip olacak.

Buna ek olarak, hazırlanan diğer bir rapor, Vivo S17 serisiyle birlikte piyasaya sürülecek olan Vivo TWS Air Pro kulaklıkların temel özelliklerini de ortaya çıkardı. Vivo TWS Air Pro dünyanın ilk yarı kulak içi ANC kulaklığı olacak. Şirket, bu kulaklıkların Mavi ve Beyaz renklerde geleceğini zaten doğrulamıştı.

TWS Air Pro, 14,2 mm ses sürücüsü ve kulak algılama, Bluetooth 5.3 bağlantısı, DeepX 2.0 stereo, 3D uzamsal ses ve 88 ms düşük gecikme gibi özellikleri destekleyecek. Polimer tam aralıklı bir diyaframa sahip olan kulaklık, ses çemberi için bir boşluğa da sahip olacak bu sayede daha gür ses verecek.

Her bir kulaklık yaklaşık 4 gram ağırlığında olacak. Kulaklıklar 6 saatlik pil ömrü sunacak. Kılıfla birlikte, kulaklıklar tek bir şarjla 30 saate kadar pil ömrü sunacak.

İlginizi Çekebilir: 90Hz Ekranlı Vivo Y36 5G Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vivo’nun yeni cihazlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!