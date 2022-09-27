Xiaomi, Civi serisindeki en yeni akıllı telefonu olan Civi 2‘yi duyurdu. Telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6,55 inç Full HD+ 10-bit AMOLED 58° kavisli ekrana ve Dolby Vision’ı destekliyor. Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ile beraber gelen 6200mm² grafit ile birlikte özelleştirilmiş paslanmaz çelik 2387mm² VC sıvı soğutmaya sahiptir.

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Civi 2, çift 32MP ön kameraya sahiptir. Biri standart bir otomatik odak kamerası, diğeri ise 100° ultra geniş açılı bir kameraya sahip. Ayrıca dört adet yumuşak LED ışıkta yer alıyor. Şirket, telefonun DSLR benzeri portre bulanıklığı, hassas bulanıklaştırma elde etmek için insan gözünü taklit eden Biyonik gözler ve 256 katmana kadar derinlik bilgisi gibi özellikleri beraberinde getiriyor.

Telefonda ayrıca Sony IMX766 sensörlü 50MP arka kamera, 20MP ultra geniş kamera ve bir makro kamera bulunuyor.

7,23 mm ve sadece 171,8 gram ağırlığında. Telefon, 40 dakika içinde %100’e kadar şarj edebilen 67W hızlı şarj desteğine sahip 4500mAh pil barındırıyor.

Xiaomi Civi 2 teknik özellikleri

6,55 inç (2400 x 1080 piksel) Full HD+ AMOLED 20:9 HDR10+ ekran, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1920Hz Yüksek Frekanslı PWM Karartma, 1000 nite kadar parlaklık, HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 5 koruma

Adreno 662 GPU ile Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) Mobil Platform

128GB / 256GB (UFS 2.2) depolama ile 8GB LPDDR4X RAM / 12GB LPDDR4X RAM 256GB (UFS 2.2) depolama

Çift SIM (nano + nano)

Android 12 tabanlı MIUI 13

Sony IMX766 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, LED flaş, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 20MP 115° ultra geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

f/2.0 ana kameralı 32MP AF ön kamera, 32MP 100° ultra geniş ikincil kamera, Çok renkli sıcaklık Dörtlü LED flaş

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Çift hoparlör, Dolby Atmos

Boyutlar: 159.2×72.7×7.23; Ağırlık: 171.8g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarj özellikli 4500mAh (Tipik) pil

Fiyatlandırma

Xiaomi Civi 2, Buz Mavisi, Pembe, Siyah ve Beyaz ortak markalı Hello Kitty modeliyle geliyor ve 8GB + 128GB modeli için 2399 yuan (355 Dolar), 8GB + 256GB 2499 yuan (349 Dolar) ve en üst seviye 12GB + 256GB modeli 2799 yuan (391 ABD Doları) olarak fiyatlandırılıyor.