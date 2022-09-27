TCL ülkemizdeki yerli üretimine ara vermeden devam ediyor. Özellikle uygun fiyatıyla dikkat çeken TCL 30 SE, tüketicilerle buluştu.

6,52 inç ekran, MediaTek Helio G25 işlemci ve 5000 mAh pil ile gelen bu cihazın ön tarafında 8 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası da bulunuyor. Arka panelinde ise 50 MP ana sensör, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik özellikli üçlü kamera sistemi görev yapıyor. İşlemci tarafında MediaTek’in sekiz çekirdekli Helio G25 çözümünün tercih edildiği cihaz, 4 GB RAM ve 64

GB / 128 GB depolama seçenekleri sunuyor. Cihazın hafızasını microSD kart desteği sayesinde 512

GB’a kadar genişletmek de mümkün oluyor.

Android 12 işletim sistemi ile gelen TCL 30 SE’nin 5 mAh pili 15W hızlı şarj desteği sunarken

cihazda 4.5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak

izi tarayıcısı gibi özellikler de yer alıyor.

Peki siz TCL 30 SE modelini nasıl buldunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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