Xiaomi CEO’su iPhone kullanırken yakalandı!

Xiaomi kendi ülkesi Çin’de, MIUI 12 sürümünü halihazırda kullanıcılar için indirilebilir hale getirmiş ve bazı modeller için beta sürümlerini yayınlamıştı. Çok geçmeden global sürümle ilgili bilgiler de gelmeye başladı.

Bugün ortaya çıkan detayla birlikte, Xiaomi, MIUI 12 sürümünü 19 Mayıs 2020 tarihinde yapacağı küresel etkinlikten hemen sonra, sürümü destekleyen tüm modeller için beta sürümünü yayınlayacak. Bu kapsamda Türkiye’de bulunan cihazlar için de beta sürümüne ulaşım mümkün olacak. Xiaomi, söz konusu etkinlikte MIUI 12 arayüzünü resmen tanıtacak ve yeni özelliklerden bahsedecek.

Geçtiğimiz nisan ayında, Xiaomi birçok model için MIUI 12 sürümünü duyurmuş ve sürüme geçiş için bazı kaynak dosyaları yayınlamıştı. Ancak söz konusu dosyalar MIUI 12’nin Google hizmetlerinden yoksun, sadece Çince ve İngilizce destekleyen yapılarına sahipti. Şimdi ise Global anlamda mevcut sürümü bekleyen kullanıcılar derin bir nefes alacak ve MIUI 12’nin beta sürümünü 19 Mayıs tarihinden sonra cihazlarına yükleyebilecek.

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Söz konusu beta sürümlerinin, halen stabil olmadığını ve beta adı altında özellikle test amaçlı yayınlandığını da ekleyelim. Ayrıca beta sürecine katılmadan önce telefonunuzun bootloader kilidinin açık olması ve TWRP’nin halihazırda cihazınızda yüklü olması gerektiği de hatırlatalım.

MIUI 12 beta sürümüne kavuşacak cihazlar ise şu şekilde

Xiaomi Mi cihazlar

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Redmi cihazlar

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro

Redmi Note 7 / 7S

Redmi K30 5G

Redmi K30 4G / Poco X2

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 5 AI / Redmi Note 5 Pro (Whyred)