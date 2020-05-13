Akıllı Telefonlar
Xiaomi CEO’su iPhone kullanırken yakalandı!
Xiaomi CEO’su iPhone kullanırken yakalandı! Xiaomi CEO’su Lei Jun sosyal medya paylaşımını iPhone ile yapınca gündem oldu.
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Xiaomi CEO’su Lei Jun, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımı iPhone ile yapınca gündeme oturdu. Bu tip durumlar kullanıcılar tarafından hemen tespit edilip kayda alınıyor. Bu paylaşım da kullanıcılar tarafından hızla paylaşılmaya başlandı. iPhone’un halen 1 numaralı telefon olduğu gibi yorumlar sosyal medyada çokça yer buldu. Lei Jun kısa bir süre sonra paylaşımını sildi ancak paylaşım çoktan gündem olmuştu.
Lei Jun’un yaşadığı bu durum ilk kez yaşanmadı. Daha önce Huawei’in kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, iPhone’un ekosistemini açıkça övmüş ve aile bireylerine de iPhone satın aldığını belirtmişti. Realme Hindistan CEO’su Madhav Sheth de Realme 3 ve Realme 3i hakkında tweeti iPhone’dan atınca yine gündem olmuştu.
Akıllı Telefonlar
Honor X10 serisi, kamera özellikleri sızdırıldı!
Önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılacak olan Honor X10 serisinin kamera özellikleri sızdırıldı. Weibo üzerinden yayımlanan bilgilere göre, cihazın periskop kameraya sahip bir Pro modeli de olacak.
Honor X10 modelinde bulunacak olan ana kamera 40 MP çözünürlüklü ve RYYB filtreli Sony IMX600y sensörü olacak. Bu sensöre 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı ve 2 MP çözünürlüklü makro kamera eşlik edecek.
Sızıntılara göre serinin Pro modelinde 5x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip 8 MP çözünürlüklü bir periskop kamera bulunacak. Honor 30 serisine oldukça benzeyen kamera kurulumunda derinlik sensörü bulunmayacak. Bunlara ek olarak X10 serisinde Honor 30 serisinin aksine kasa içine saklanabilen pop-up formunda, 16 MP çözünülüklü ön kameralar bulunacak. Pro modelinin ön kamerasında OIS desteği de sunulacak.
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X10 ve X10 Pro modelleri 6,63 inç boyutunda LCD paneller ile geliyor. X10 modeli 60 Hz yenileme hızı sunan bir ekran ile gelirken 90 Hz yenileme hızına sahip ekran yalnızca Pro modeline özel olacak.
HiSilicon’un Kirin 820 5G yonga setini kullanması beklenen X10 serisi modellerinin RAM seçenekleri ile ilgili bilgi bulunmuyor. Batarya tarafında 4200 mAh kapasiteli piller ile gelecek modeller 22,5W gücünde kablolu hızlı şarj desteği sunacaklar. Bunlara ek olarak Pro modeli 20W kablosuz şarj desteği ile farkını gösterecek.
Honor X10 serisi modelleri, 20 Mayıs Çarşamba günü yapılacak etkinlik ile tanıtılacak. Haberimizde yer alan cihaz özelliklerinin yalnızca sızıntılara dayandığını ve cihazların özelliklerinin etkinlik ile birlikte kesinleşeceğini belirtmiş olalım.
Akıllı Telefonlar
iQOO Z1 5G tasarım detayları ortaya çıktı.
iQOO Z1 5G, tasarım detayları ortaya çıktı. vivo firmasının üreteceği cihazın amiral gemisi özelliklere sahip olması bekleniyor.
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iQOO Z1 5G tasarım ve renk seçenekleri belli oldu!
vivo iQOO yeni amiral gemisi cihazı Z1 5G ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. MediaTek firmasının Dimensity 1000+ işlemcisini tanıtmasının hemen ardından aynı işlemciyi kullanacaklarını açıklayan vivo, cihaz adını o dönem açıklamamıştı. Ancak gelen bilgiler Dimensity 1000+ işlemcili telefonun Z1 5G olacağı yönünde. 19 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak cihazın tasarımları ve renk seçenekleri de belli olmuş oldu. Firmanın Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla görsellerine ulaşılan cihazın, özellikle günümüz Android telefonlarında görmeye sık rastladığımız tasarım detaylarına sahip olduğu öğrenildi. Arka tarafta çerçeve içerisine alınmış kamera kurulumuna yer verilirken, parmak izi okuyucusu da ekran altına yerleştirilmiş.
Ekran tarafının tasarımı daha önceden belli olan cihaz, delikli ekran ile bizleri karşılıyor. 144Hz ekran yenileme hızına sahip olması beklenen cihazın, bir adet de ön kamerası bulunmakta. İçinde yer alan işlemciden kaynaklı 5G özellikli olacak cihaz hakkında daha fazla bilgi henüz bulunmamakta. Weibo üzerinden yapılan paylaşımla renk isimlendirmesi de ortaya çıkan cihazın, İngilizce çeviri sonrasında “uzay mavisi” ve “galaksi gümüşü” şeklinde koyu mavi ve gümüş renklerine sahip olacağı ortaya çıktı. 19 Mayıs tarihinde satışa çıkacak cihaz an itibariyle Çin’de ön siparişe uygun durumda.
Akıllı Telefonlar
MIUI 12 global sürümü, gelecek hafta beta olarak yayınlanacak!
Xiaomi kendi ülkesi Çin’de, MIUI 12 sürümünü halihazırda kullanıcılar için indirilebilir hale getirmiş ve bazı modeller için beta sürümlerini yayınlamıştı. Çok geçmeden global sürümle ilgili bilgiler de gelmeye başladı.
Bugün ortaya çıkan detayla birlikte, Xiaomi, MIUI 12 sürümünü 19 Mayıs 2020 tarihinde yapacağı küresel etkinlikten hemen sonra, sürümü destekleyen tüm modeller için beta sürümünü yayınlayacak. Bu kapsamda Türkiye’de bulunan cihazlar için de beta sürümüne ulaşım mümkün olacak. Xiaomi, söz konusu etkinlikte MIUI 12 arayüzünü resmen tanıtacak ve yeni özelliklerden bahsedecek.
Geçtiğimiz nisan ayında, Xiaomi birçok model için MIUI 12 sürümünü duyurmuş ve sürüme geçiş için bazı kaynak dosyaları yayınlamıştı. Ancak söz konusu dosyalar MIUI 12’nin Google hizmetlerinden yoksun, sadece Çince ve İngilizce destekleyen yapılarına sahipti. Şimdi ise Global anlamda mevcut sürümü bekleyen kullanıcılar derin bir nefes alacak ve MIUI 12’nin beta sürümünü 19 Mayıs tarihinden sonra cihazlarına yükleyebilecek.
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Söz konusu beta sürümlerinin, halen stabil olmadığını ve beta adı altında özellikle test amaçlı yayınlandığını da ekleyelim. Ayrıca beta sürecine katılmadan önce telefonunuzun bootloader kilidinin açık olması ve TWRP’nin halihazırda cihazınızda yüklü olması gerektiği de hatırlatalım.
MIUI 12 beta sürümüne kavuşacak cihazlar ise şu şekilde
Xiaomi Mi cihazlar
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 SE
Xiaomi Mi 9 Lite
Xiaomi Mi 9 Pro
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10 Lite
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 SE
Xiaomi Mi 8 Lite
Xiaomi Mi 8 Pro
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6X
Xiaomi Mi Note 10
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition
Redmi cihazlar
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8
Redmi K20 / Mi 9T
Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro
Redmi Note 7 / 7S
Redmi K30 5G
Redmi K30 4G / Poco X2
Redmi Note 7 Pro
Redmi Note 5 AI / Redmi Note 5 Pro (Whyred)