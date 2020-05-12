Akıllı Telefonlar
Redmi 9 batarya kapasitesi belli oldu!
Redmi 9 çıkışına yakın yeni detaylar vermeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, cihazın batarya kapasitesi belli oldu.
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5000 mAh değerinde batarya kapasitesi!
Xiaomi Redmi, fiyat performans ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçen hafta Note 9 serisini tanıtan firma şimdi de Redmi 9 için kolları sıvamış durumda. Çıkışına yakın yeni bilgiler çıkmaya devam eden cihazın batarya kapasitesi de belli oldu. FCC ID isimli bir sertifikalandırma sitesinde yer alan bilgiye göre Redmi 9, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Günümüz cihazlarında kullanılan batarya kapasiteleriyle hemen hemen aynı. Batarya dışında cihazın ekranı da sertifikalar arasında sızdırılmış gibi gözüküyor. Anten kurulumu hakkında bilgiler yer alırken ekran boyutu 6.6 inç olarak belirlenmiş. 4G ile gelecek cihazın 5G sürprizi yapması kesinlikle beklenmiyor. Orta giriş seviye diyebileceğimiz cihaz 5G özellikli bir işlemci kullanmayacak.
Fiyat performans olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Redmi 9 geçtiğimiz günler de Xiaomi‘nin resmi internet sitesi üzerinden listelenmişti. Bazı teknik özellikleri de ortaya çıkan cihaz gücünü MediaTek Helio G70 işlemcisinde alıyor. Bir önceki seri Redmi 8‘e göre daha yetenekli bir işlemci seçilmesi de firmanın cihaz hakkında iddialı gözükmek istediği şeklinde yorumlandı. Arka tarafta dört adet kameranın bulunacağı daha önce sızdırılan cihazın kameraları, 13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Cihazın çıkış tarihine yakın daha fazla bilginin ortaya çıkmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.
Akıllı Telefonlar
AnTuTu, Nisan ayının en güçlü cihazlarını açıkladı!
Mobil cihazlar konusunda başarılı bir karşılaştırma aracı olan AnTuTu, geçtiğimiz ayın en hızlı Android telefon modellerini açıkladı. Aylık olarak yayınlanan listeye yeni satışa sunulan ve Snapdragon 865 işlemciye sahip cihazlar damgasını vurdu!
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Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu Benchmark’ın Nisan lideri oldu!
Artık bir gelenek haline gelen AnTuTu Benchmark listesi, bu ay da mobil cihaz kullanıcılarına sunuldu. Bir modele ait en az 1.000 cihazın doğrulanmış sonuçlarıyla oluşan listenin Nisan ayı şampiyonu Xiaomi Mi 10 Pro modeli oldu. Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama gibi özelliklere sahip model, 593.769 puan ile ilk sıraya yerleşti.
Mi 10 Pro’yu takip eden akıllı telefon modeli ise “amiral gemisi katili” lakaplı OnePlus 8 Pro oluyor. 12 GB RAM dışında hemen hemen aynı teknik detaylara sahip olan telefon, 582.697 ortalama puana ulaşıyor. AnTuTu Benchmark’ın listelediği üst seviye cihazların üçüncü basamağında ise Xiaomi Mi 10 bulunuyor. Pro versiyonda olduğu gibi Qualcomm Snapdragon 865 işlemci kullanan Mi 10, 580.027 puan alarak bu ikiliyi yakından takip ediyor.
Listenin geri kalan modellerini ise Samsung Galaxy S20 serisi, ASUS ROG Phone 2 ve OnePlus 7T oluşturuyor. Öte yandan Galaxy S20 serisinde Qualcomm Snapdragon 865’in yerine tartışmalı Exynos 990 işlemciye sahip versiyonun listelenmesi de dikkat çekiyor.
Orta seviye akıllı telefonların listelendiği tabloda ise birbirine daha yakın sonuçlar göze çarpıyor. Huawei Nova 5i, 308.853 puan ile bu listenin tepesinde yer alıyor. P40 Lite modeliyle aynı olan telefonda Kirin 820 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama gibi iddialı özellikler bulunuyor. Redmi Note 8 Pro 291.742 puan alarak zirveyi yakından takip ederken, onu Realme 6 ve Realme 6 Pro modelleri izliyor.
Akıllı Telefonlar
Moto E7, Google Play Console’da görüntülendi!
Bugün Google Play Console‘da Moto One Vision Plus‘ın özellikleri görüntülenmişti. Eş zamanlı olarak Moto E7 modeli de Play Console‘da görüntülendi. Yeni nesil Moto E serisinin ilk telefonu olacak olan Moto E7, giriş seviyesi bir telefon olacak.
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Moto E7 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Motorola‘nın yeni giriş seviyesi serisinin ilki olan E7, Snapdragon 632 yonga setinden gücünü alacak. Aynı yonga seti orta segmentte yer alan G7 serisinde de kullanılmıştı. Her ne kadar yeni orta segment serisi olan G8 tanıtılsa da G7 serisi hala orta segmentteki gücünü koruyor. Cihazın 2 GB RAM‘i bulunmakla birlikte bu RAM kapasitesi Android 10 için pek yeterli gözükmüyor. Yine de giriş seviyesi bir telefon olması sebebiyle bunun çok sıkıntı yaratmayacağı tahmin ediliyor. Umarız cihazın 3 GB RAM kapasiteli bir modeli de piyasaya sürülür.
E7, yaklaşık 6 inçlik 720p+ çözünürlüklü 19:9 en boy oranına sahip bir ekranla gelecek. Google Play Console‘da telefonun boyutu tam olarak yazmasa da DPI değerinden bu sonuca ulaşıyoruz. En son çıkan Moto E6s 6.1 inçlik, E6 ise 5.5 inçlik ekrana sahipti.
Moto E7 ve Moto One Vision Plus‘ın ne zaman resmi olarak tanıtılacağı bilinmiyor. Ancak Google Play Console, üreticilerin lansman öncesi tercih ettiği bir platform olarak biliniyor. Bu sebeple lansman tarihinin yakın olduğunu söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Moto One Vision Plus hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Motorola, Google Play Console‘da ortaya çıkan bazı güncel bilgilere göre Moto One Vision‘un yeni bir “Plus” versiyonu üzerinde çalışıyor. Google Play Console‘da ortaya çıkan belgede cihazın teknik özellikleri ve genel tasarımı listelendi.
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Moto One Vision Plus hakkında neler ortaya çıktı?
Moto One Vision Plus, 6.3 inçlik 1080p+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın su damlası çentikle gelecek olan selfie kamerasının özellikleri tam olarak bilinmiyor. Bu telefonun Plus takısını alma sebebi işlemci tarafındaki geliştirmeler olabilir. Çünkü cihazın bellek tarafında bir farklılığı bulunmuyor. Cihaz tıpkı taban sürümdeki gibi 4 GB RAM ile gelecek. Ayrıca telefonun 64 GB depolama alanı bulunacak. Tahmin edilene göre cihazın taban sürümde bulunan 128 GB depolama alanı bu telefonda da seçenek olarak sunulacak.
One Vision Plus, taban modelinin Ocak ayında aldığı Android 10 güncellemesine rağmen Android 9 Pie ile piyasaya sürülecek. Cihazın hangi işlemciyi kullanacağı henüz belli değil. Taban modelde bulunan Exynos 9609 yonga setinin yükseltilip yükseltilmediği henüz bilinmiyor. One Vision Plus‘un en çok merak edilen özelliklerinden biri yonga seti olacak gibi görünüyor. Cihazın parmak izi okuyucusu ve NFC desteği de bulunacak. Telefonun kamera, batarya ve şarj özellikleri ile ilgili ise henüz açıklanan bir bilgi bulunmamakta.