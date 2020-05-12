Redmi 9 batarya kapasitesi belli oldu!

Mobil cihazlar konusunda başarılı bir karşılaştırma aracı olan AnTuTu, geçtiğimiz ayın en hızlı Android telefon modellerini açıkladı. Aylık olarak yayınlanan listeye yeni satışa sunulan ve Snapdragon 865 işlemciye sahip cihazlar damgasını vurdu!

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Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu Benchmark’ın Nisan lideri oldu!

Artık bir gelenek haline gelen AnTuTu Benchmark listesi, bu ay da mobil cihaz kullanıcılarına sunuldu. Bir modele ait en az 1.000 cihazın doğrulanmış sonuçlarıyla oluşan listenin Nisan ayı şampiyonu Xiaomi Mi 10 Pro modeli oldu. Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama gibi özelliklere sahip model, 593.769 puan ile ilk sıraya yerleşti.

Mi 10 Pro’yu takip eden akıllı telefon modeli ise “amiral gemisi katili” lakaplı OnePlus 8 Pro oluyor. 12 GB RAM dışında hemen hemen aynı teknik detaylara sahip olan telefon, 582.697 ortalama puana ulaşıyor. AnTuTu Benchmark’ın listelediği üst seviye cihazların üçüncü basamağında ise Xiaomi Mi 10 bulunuyor. Pro versiyonda olduğu gibi Qualcomm Snapdragon 865 işlemci kullanan Mi 10, 580.027 puan alarak bu ikiliyi yakından takip ediyor.

Listenin geri kalan modellerini ise Samsung Galaxy S20 serisi, ASUS ROG Phone 2 ve OnePlus 7T oluşturuyor. Öte yandan Galaxy S20 serisinde Qualcomm Snapdragon 865’in yerine tartışmalı Exynos 990 işlemciye sahip versiyonun listelenmesi de dikkat çekiyor.

Orta seviye akıllı telefonların listelendiği tabloda ise birbirine daha yakın sonuçlar göze çarpıyor. Huawei Nova 5i, 308.853 puan ile bu listenin tepesinde yer alıyor. P40 Lite modeliyle aynı olan telefonda Kirin 820 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama gibi iddialı özellikler bulunuyor. Redmi Note 8 Pro 291.742 puan alarak zirveyi yakından takip ederken, onu Realme 6 ve Realme 6 Pro modelleri izliyor.