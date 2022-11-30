Çin’den gelen son haberlere göre, Xiaomi’nin otomobil projesinin ilerleme süreci beklendiği kadar iyi gitmiyor. Söylentiler projenin testleri geçemediğini iddia ediyor. Bu iddiaları doğrulayan iki şirket çalışanı olduğunu da belirtmekte fayda var. Önceki Plana göre, Xiaomi’nin ilk ürününün 2024 yılının ilk yarısında montaj hattından çıkarılması ve seri üretime geçmesi bekleniyordu. 28 Eylül’de Xiaomi’nin ilk mühendislik aracı montaj hattından çıktı. Xiaomi Group başkanı Wang Xiang, 23 Kasım’daki üçüncü çeyrek performans toplantısında bu noktayı bir kez daha netleştirdi. “Xiaomi’nin 2024 yılında resmi seri üretim hedefi sorunsuz ilerliyor” iddiasında bulundu. Ancak işler istenilen gibi gitmedi. Şirket, Xiaomi Car planlarındaki olası tarihleri ertelemek zorunda. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Xiaomi Car, Otonom Sürüş Testlerinden Kaldı

Üretim merkezinden gelen bir habere göre, üst düzey bir Xiaomi çalışanı, yeni araçların dışardan bakıldığında sorunsuz ilerliyor gibi göründüğünü, ancak gerçek ilerlemenin çok daha yavaş olduğunu söyledi. Proje düğümündeki test aşamalarının beklenenden çok daha uzun sürecek olması, gerçek üretim tarihini erteleyebilir. Çalışanlara göre yeni proje için 2024 yılı çok iyimser

Xiaomi’nin otonom sürüş kabiliyeti de bu otomobil yapım sürecinde sorgulanan bir diğer kilit nokta. Santralden gelen bilgiler, erken otonom sürüş testinin kötü sonuçları nedeniyle, birçok çalışanın Xiaomi’nin ilk ürününe güven duymadığını ortaya koyuyor. Proje ile alakalı Ar-Ge sisteminden bir çalışan test sürüşleri hakkında bazı açıklamalarda bulundu:

“Yayınlanan kendi kendine sürüş testi videolarında, nadiren sonuna kadar tek bir çekim görüyoruz ve bunların çoğu düzenlenmiş ve birbirine eklenmiş. Bu da geliştirme sürecinin gerçek bir yansıması.”

Bununla beraber, Xiaomi tarafından yüksek maaşlarla işe alınan bazı çalışanlar da son zamanlarda projeden ayrılmayı tercih etti. Lei Jun bu yıl Ağustos ayında yaptığı yıllık konuşmasında Xiaomi’nin otonom sürüşünün tam bir yığınla kendi kendine geliştirilmesi gerektiğini açıkladı. Şu anda 500 kişilik bir ekip oluşturuldu ve bu yılın sonuna kadar 600 kişiye çıkarılması planlanıyor. Hedef, 2024 yılında otonom sürüş endüstrisinin ilk kampına girmek. Xiaomi Group’un 2022’nin üçüncü çeyreğine ilişkin mali raporu, bu çeyrekte Xiaomi’nin otomobiller de dahil olmak üzere yenilikçi işletmelere 829 milyon yuan yatırım yaptığını ve Xiaomi otomobillerinin araştırma ve geliştirme ekibinin 1.800 kişiyi aştığını gösteriyor. Son çıkan Xiaomi Car projesinin durdurulduğuna ve ertelendiğine ilişkin söylentilere şirket tarafından bir cevap henüz gelmedi.

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