1 Aralık’ta planlanan lansman etkinliğinde Çinli teknoloji devi tarafından bir dizi etkileyici ürün piyasaya sürülecek. Xiaomi Ürün Lansmanı Konferansı, Xiaomi’nin ilk 10G yönlendiricisinin piyasaya sürüldüğünü müjdeleyecek. Xiaomi’deki kaynaklar, Xiaomi 10G yönlendiricinin etkileyici yeteneklere sahip çığır açan bir amiral gemisi cihaz olduğunu gösteriyor.

Xiaomi, yeni yönlendiricinin zirveyi aşma yeteneği ile 10G ağının çağını tam hızda müjdeleyeceğini söylüyor. Yönlendirici, esas olarak Xiaomi’nin birinci sınıf AX9000 yönlendiricisine benziyor, ancak daha büyük kapasiteye sahip. Gövde çokgen şeklinde tasarlanmış ve biri Xiaomi Router 10000 logosuna sahip olmak üzere 5 adede kadar antene sahip olabilir. Şu anda yönlendirici yapılandırmalarının ayrıntılı bir resmi açıklaması yoktur. Bununla birlikte, gerekli özelliklerle gelmesi ve selefi gibi bir finansal yönetim ürünü haline gelmesi bekleniyor.

Xiaomi 10G yönlendirici, gelişmiş iletim hızları ve birçok yeni özellik anlamına gelen en yeni Wi-Fi 7 protokolünü destekleyecek. Daha geniş kanallar ve daha verimli bir QAM modülasyonu ile çoklu ve uyarlanabilir bağlantı. 10G yönlendiricinin, AX9000’in Qualcomm IPQ8072A’sından daha güçlü bir işlemciye sahip olmasını bekliyoruz. Yönlendirici, 1 GB bellek ve maksimum 3,5 Gb/sn hız sunuyor ve üçlü bant eşzamanlılığını destekliyor. USB 3.0 ve Wi-Fi 6 bağlantısı ile gelen ilk Xiaomi yönlendiricisiydi.