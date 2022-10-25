27 Ekim’de Xiaomi’nin, Redmi Note 12 serisini tanıtacağını sizinle paylaşmıştık. Bildiğiniz üzere Xiaomi, yaptığı lansmanlarda sadece telefon tanıtmaz. Xiaomi yaptığı bütün lansmanlarda tanıttığı telefonlarının yanında yeni ekosistem ürünlerini de tanıtır. Xiaomi, 27 Ekim’de tanıtacağı ekosistem ürünlerinden birisi duyurdu.

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Ürünün ismi Xiaomi Book Air 13. İsminden de anlaşılacağı üzere bu bir iş bilgisayarı. Rakipleri ise Huawei Matebook ve Apple Macbook. Xiaomi, 27 Ekim’de Çin’de Xiaomi Book Air 13’ü piyasaya süreceğini onayladı. Cihazın özellikelerinden biraz bahsedecek olursak Xiaomi Book Air 13, 2880 x 1800 piksel çözünürlükte ve 16:10 en boy oranına sahip, 13,3 inç OLED bir ekranla birlikte gelecek.

Cihazın en önemli özelliği tasarımı. Xiaomi Book Air 13, sadece 12 milimetrelik bir kalınlığa sahip olacak. Bu da onu bugüne kadar üretilmiş en ince dizüstü bilgisayar yapıyor.

Xiaomi Book Air 13’ün donanım tarafına biraz değinecek olursak cihaz 12. nesil Intel i5 ve 12. nesil Intel i7 işlemcilerinden güç alacak. Bundan yola çıkarak cihazın iki farklı varyasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Yonga setleri, LPDDR5-5200 RAM ile birlikte çalışacak.

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