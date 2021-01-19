Tablet/Notebook/Laptop
Xiaomi Mi Notebook 14: Firmanın entegre kameralı yeni bilgisayarı
Firma bir süredir Mi Notebook laptoplarını kamerasız bir şekilde piyasaya sürüyordu. Bu da günümüz çalışma ve eğitim gereksinimlerini düşününce pek de uygun gözükmüyordu. Bugün ise Xiaomi, üst tarafında entegre bir kameraya sahip olan yeni Mi Notebook 14 bilgisayarını tanıttı.
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Dizüstü bilgisayarın diğer özelliklerinden bahsedecek olursak cihaz 10.nesil i5 ile oldukça güçlü bir şekilde geliyor. Açıkçası fiyatı da 43.999 Rupi, yani 600 Dolar veya modeline göre 680 Dolar ile fazla uçuk da sayılmaz.
Bilgisayarın tam adı ise Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) ve üç farklı model ile karşımıza çıkıyor. En ucuz olanı 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip. Grafik alanında ise Intel UHD Graphics 620 sunuyor.
Bir sonraki cihaz ise depolama alanını ikiye katlarken, üçüncü bilgisayar da yine 512GB depolama ve Nvidia GeForce MX250 grafik kartıyla geliyor.
Bilgisayarın ekranı 14inç olup 1080p çözünürlük sunarken, 16:9 çerçeve oranına sahip. Depolama için SATA 3 SSD, pil için ise 46Wh kapasite sunuyor. Bağlantı seçeneklerinin içerisinde de Wi-Fi 802.11ac modülü, Bluetooth 5.0, üç USB girişi, bir HDMI girişi ve bir de 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Bilgisayarın ağırlığı ise 1.5kg gelirken, sadece 18mm kalınlık ile oldukça kompakt bir tasarıma imza atılmış diyebiliriz.
Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) erişilebilirlik durumunda ise şu anda sadece Xiaomi Hindistan internet sitesinin yanında Amazon ve Flipkart üzerinden satın alınabiliyor.
Genel
RedmiBook Pro, K40 Serisi ile beraber tanıtılabilir!
Redmi’nin 11. nesil Intel işlemcilere sahip RedmiBook Pro laptop modeli, Redmi K40 Serisi ile birlikte tanıtılabilir.
Geçtiğimiz hafta Redmi tarafından doğrulanan RedmiBook Pro, yakında piyasaya sürülecek. Şimdiye kadar gelen bilgilerde RedmiBook Pro‘nun tanıtım tarihi bilinmiyordu ancak Redmi yaptığı bir açıklama ile cihazın Şubat ayında geleceğini doğruladı.
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RedmiBook Pro, Şubat ayında tanıtılacak!
Şubat ayı için belirli bir gün söylemeyen Redmi, akıllarda başka bir soru işareti oluşturdu. Redmi’nin yeni K40 Serisi hakkında bir süredir sızıntılar alıyoruz ancak tanıtım tarihi hakkında bir açıklama söz konusu değil. 2021 yılında tanıtılacak olan K40 Serisi’nin, RedmiBook Pro ile beraber tanıtılacağı düşünülüyor.
Redmi’nin Şubat ayında Redmi K40 Serisi için özel bir lansman yapması bekleniliyor. Tanıtılacak bir de laptop modeli bulunan şirket, iki ayrı lansman yerine tek seferde iki modeli de tanıtabilir. Ancak bu konuda kesin bir bilgi mevcut değil. Ancak iki cihazın da Şubat ayında tanıtılması bekleniliyor.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Geekbench 5 üzerinde görüntülenen RedmiBook, Intel’in 11. nesil işlemcilerini kullanıyor. Intel Core i5-11300H, i7-11370H ve i7-11375H işlemci modellerinden güç alacak olan RedmiBook Pro, 16GB Ram bellek ile bu performansı destekleyecek.
Intel’in 11. nesil işlemcilerini kullanan RedmiBook Pro‘nun üzerinde bir Type-C bağlantı noktası, bir led gösterge, bir HDMI bağlantı noktası ve bir USB Type-A bağlantı noktası taşıması bekleniliyor. Bunun dışında cihaz hakkında başka bir detay söz konusu değil.
Redmi’nin AMD yerine Intel işlemciler ile gelecek olması dikkat çekmedi değil. Özellikle diğer firmaların AMD’nin son teknoloji işlemci modellerine laptoplarında yer vermesi, Redmi için de beklenti oluşturmuştu. Ancak RedmiBook, performansı için daha verimli olacağını düşündüğü Intel işlemcileri kullanıyor. Bakalım bu durum fiyata da yansıyacak mı.
Redmi‘nin yeni dizüstü bilgisayar modeli RedmiBook Pro, Şubat ayı içerisinde tüm detayları ile karşımızda olacak. Bakalım gerçekten RedmiBook Pro ve Redmi K40 Serisi birlikte mi tanıtılacak. Sizce Redmi’nin laptop modeli piyasada nasıl bir yer edinecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Haber
Huawei MateBook 13/14 2021, resmi olarak tanıtıldı!
Huawei, bugün gerçekleştirdiği lansman ile MateBook X Pro 2021, MateBook 13 2021 ve MateBook 14 2021 dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Bu yeni dizüstü bilgisayarlar, daha yüksek hız ve performans için 11. nesil Intel işlemciden gücünü alıyor. Üç modelde de Intel i7-1165G7 ve Intel i5-1135G7 işlemcileri farklı konfigürasyonlar ile kullanıma sunulacak.
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Huawei MateBook 13/14 2021, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei MateBook 13/14 2021, entegre bir grafik kartı veya GeForce MX450 ekran kartı ile satışa sunulacak. Bu iki varyasyonda fiyat ve bazı teknik özellikler değişkenlik gösterebilir. Huawei, gerçekleştirdiği lansmanda AppGallery‘nin laptoplara entegre bir versiyonunu duyurdu. Ayrıca cihazlar arası deneyimi geliştirmek için Huawei Browser, Cloud ve daha birçok farklı uygulama tanıtıldı.
Huawei MateBook 13 2021, 2K çözünürlüğe sahip 13 inçlik %88 ekran/gövde oranı bulunan IPS bir ekran ile geliyor. Cihaz, 1.3 kilogram ağırlığında ve oldukça ince bir tasarıma sahip. Bilgisayarda bulunan 65W hızlı şarj desteği ile cihaz çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.
Huawei MateBook 13 2021,
- i5-1135G7/16GB/512GB/entegre GPU/dokunmatik ekran – 5,499 yuan ($848);
- i7-1165G7/16GB/512GB/entegre GPU/dokunmatik ekran – 6,499 yuan ($1003);
- i7-1165G7/16GB/512GB/NVIDIA MX450/dokunmatik ekran– 6,999 yuan ($1080);
fiyat etiketi ile 17 Ocak itibariyle ön siparişe açılacak, 20 Ocak tarihinde ise satışa çıkacak.
Huawei MateBook 14 2021 ise yine 2K çözünürlüğe sahip fakat 14 inçlik FullView bir ekran tasarımı ile gelecek. Bu ekran, %90 ekran/gövde oranına sahip olacak. Tıpkı MateBook 13 2021 gibi bu cihazda da 65W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bilgisayarın toplam ağırlığı 1.49 kilogram olacak, tasarımsal açıdan ise cihazın ince ve şık bir dizüstü bilgisayar olduğu söylenebilir.
Huawei MateBook 14 2021,
- i5-1135G7/16GB/512GB/entegre GPU/dokunmatik ekran – 5,899 yuan ($910);
- i5-1135G7/16GB/512GB/NVIDIA MX450/dokunmatik ekran – 6,399 yuan ($987);
- i7-1165G7/16GB/512GB/NVIDIA MX450/dokunmatik ekran – 7,399 yuan ($1145);
fiyat etiketi ile 17 Ocak itibariyle ön siparişe açılacak, 20 Ocak tarihinde ise satışa çıkacak.
Apple
Apple, MacBook Pro onarım programını genişletti!
Bu hafta Apple, dünya çapında geçerli 13 inç MacBook Pro Ekran Arka Aydınlatması Servis Programı‘nı genişletti. Uygun dizüstü bilgisayarlar için kapsamı ilk perakende satış tarihinden itibaren 5 yıl, programın başlangıç tarihinden itibaren ise 3 yıl boyunca (hangisi daha uzunsa) geçerli kıldı. Önceki servis programı sadece satın alma tarihinden sonraki 4 yılı kapsıyordu.
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13 inç MacBook Pro Servis Programı
Apple, Ekim 2016 ile Şubat 2018 arasında satılan 13 inç MacBook Pro birimlerinin “çok küçük bir yüzdesindeki” ekran arka aydınlatmasının, ekranın alt kenarı boyunca sürekli olarak veya belirli aralıkla dikey ışık demetleri görünmesine neden olduğunu belirlemişti ve programı 21 Mayıs 2019’da başlatmıştı. Uygun modeller arasında MacBook Pro (13 inç, 2016, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası) ve MacBook Pro (13 inç, 2016, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası) bulunuyor.
Hangi Mac modeline sahip olduğunuzu belirlemek için ekranın sol üst köşesindeki Apple logosuna tıklayın ve ardından menüden “Bu Mac Hakkında” seçeneğini seçin. Apple, programı şu aşamada başka herhangi bir MacBook modeli için genişletmedi.
Apple veya bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı, sorundan etkilenen 13 inç MacBook Pro birimlerindeki ekranı ücretsiz olarak değiştirecek. Onarım sürecini başlatmak için Apple’ın web sitesindeki Destek Alın sayfasını ziyaret edin. MacBook Pro’nuzun sorundan etkilendiğini düşünüyorsanız ve ekranınızın onarılması için ödeme yaptıysanız, olası bir geri ödeme için Apple ile iletişime geçebilirsiniz.
iFixit 2019 yılında, ekranın tekrar tekrar açılıp kapanmasına, aşınabilen ve kırılabilen hassas, esnek bir kablonun neden olduğunu bildirmişti. Apple, 2018 modellerinde esnek kabloyu 2 mm daha uzatmıştı ve bu da sorunu çözmüştü.
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