Xiaomi Mi Notebook 14: Firmanın entegre kameralı yeni bilgisayarı

Firma bir süredir Mi Notebook laptoplarını kamerasız bir şekilde piyasaya sürüyordu. Bu da günümüz çalışma ve eğitim gereksinimlerini düşününce pek de uygun gözükmüyordu. Bugün ise Xiaomi, üst tarafında entegre bir kameraya sahip olan yeni Mi Notebook 14 bilgisayarını tanıttı.

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Dizüstü bilgisayarın diğer özelliklerinden bahsedecek olursak cihaz 10.nesil i5 ile oldukça güçlü bir şekilde geliyor. Açıkçası fiyatı da 43.999 Rupi, yani 600 Dolar veya modeline göre 680 Dolar ile fazla uçuk da sayılmaz.

Bilgisayarın tam adı ise Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) ve üç farklı model ile karşımıza çıkıyor. En ucuz olanı 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip. Grafik alanında ise Intel UHD Graphics 620 sunuyor.

Bir sonraki cihaz ise depolama alanını ikiye katlarken, üçüncü bilgisayar da yine 512GB depolama ve Nvidia GeForce MX250 grafik kartıyla geliyor.

Bilgisayarın ekranı 14inç olup 1080p çözünürlük sunarken, 16:9 çerçeve oranına sahip. Depolama için SATA 3 SSD, pil için ise 46Wh kapasite sunuyor. Bağlantı seçeneklerinin içerisinde de Wi-Fi 802.11ac modülü, Bluetooth 5.0, üç USB girişi, bir HDMI girişi ve bir de 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Bilgisayarın ağırlığı ise 1.5kg gelirken, sadece 18mm kalınlık ile oldukça kompakt bir tasarıma imza atılmış diyebiliriz.

Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) erişilebilirlik durumunda ise şu anda sadece Xiaomi Hindistan internet sitesinin yanında Amazon ve Flipkart üzerinden satın alınabiliyor.