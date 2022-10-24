Redmi Note 7 ile ülkemize giriş yapıp asıl patlamasını Redmi Note 8 ve Redmi Note 9 serileri ile yapan Xiaomi, Redmi Note 12 serisini 27 Ekim’de Çin’de tanıtacağını duyurdu. Redmi Note 12 serisi ile ilgili bazı resmi bilgiler ve sızıntılarda elimizde mevcut.

Redmi Note 12 serisinin üyeleri olan Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro+’da 11 Ekim tarihinde tanıtılan daha taze bir işlemci olan MediaTek’in Dimensity 1080 işlemcisi kullanılacak.

İlginizi çekebilir: Redmi Note 12 MediaTek Dimensity 1080 İle Piyasaya Sürülecek!

Xiaomi ayrıca Redmi Note 12 Pro’nun tanıtım posterini de yayınladı. Posterde görünen bilgiye göre Redmi Note 12 Pro Sony’nin IMX 766 sensörüne sahip olacak. OIS desteği de cihaza eklenmiş. Redmi Note serilerinde daha önce hiç OIS desteği görmemiştik. Redmi Note 12 Pro OIS ile birlikte gelecek ilk Redmi serisi cihaz olacak.

Başka sızıntılara göre Redmi Note 12 67W, Redmi Note 12 Pro 120W, Redmi Note 12 Pro+ ise 210W hızlı şarjı destekleyecek. Redmi Note 12 Pro+’ın aynı zamanda 200 MP ana kamera ve kavisli bir Amoled panele sahip olacağı da söyleniyor.

Redmi Note 12 serisi ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Siz Redmi Note 12 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.