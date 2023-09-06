Xiaomi’nin Black Shark serisi oyuncu telefonları için heyecan verici bir güncelleme haberi geldi. Son raporlara göre, bu yeni güncelleme, Shark Chan asistanını 5.0 sürümüne yükseltiyor. Shark Chan, Black Shark oyun akıllı telefonlarında tanıtılan yenilikçi bir dijital asistan olarak biliniyor. Bu güncelleme, Shark Chan kullanıcılarına bir dizi yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. İşte yeni güncelleme ile gelen her şey!

Xiaomi, Black Shark Akıllı Telefonlar İçin Shark Chan Asistanını Güncelliyor!

Yeni güncelleme, Eylül ayı ortasında yayınlanacak olan “Okula Dönüş” temasını getirecek. Bu güncelleme, Shark Chan ile olan samimiyet seviyenizi artırmanıza ve nadir özellikleri ve işlevleri kullanabilmenize olanak tanıyan bir samimiyet sistemi de sunuyor.

Shark Chan 5.0 sürümü, kullanıcıların kişisel bilgilerini, avatar kıyafetlerini ve telefon modellerini görüntüleyebilecekleri yeni bir “Kullanıcı Ana Sayfası” ile birlikte geliyor. Son olarak, güncelleme, nadir kostümleri takas etmek için kullanılabilen “Prime Stone” adlı bir öğe de içeriyor.

Xiaomi bu güncellemeyi 3 Eylül’de yayınlasa da, yeni güncelleme kullanıcılara küçük gruplar halinde sunulduğu için henüz güncellemeyi göremiyor olabilirsiniz. Black Shark akıllı telefon sahipleri, Shark Chan uygulamasını açarak güncellemeleri kontrol edebilirler.

Xiaomi’nin Shark Chan asistanı, aslında bir anime karakteri. Kullanıcılar, Xiaomi’nin Xiao AI yapay zeka destekli bu dijital asistanı ile beraber, hem telefonlarındaki işleri kolayca halledebiliyor hem de bu yapay zeka asistanıyla konuşabiliyor. Bu ilginç dijital asistana gelen güncelleme, Black Shark kullanıcılarını memnun edecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni güncellemeyi deneme şansınız oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!