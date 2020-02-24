Akıllı Telefonlar
Black Shark 3 lansmanı 3 Mart’ta gerçekleşecek!
Black Shark‘ın bir sonraki oyun telefonu olan Black Shark 3, 3 Mart‘ta geliyor. Şirket ilk 5G özellikli cihazını (Black Shark 3‘ü) piyasaya çıkarmaya hazır görünüyor. Lansman tarihinin kesinleşmesi, sızdırılan özelliklerin yeniden gündeme getirilmesine neden oldu.
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Black Shark 3’ün özellikleri neler olacak?
Telefonun, 16 GB RAM ve 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip bir QHD ekran ile gelmesi bekleniyor. İşlemci olarak ise Snapdragon 865 SoC ile birlikte gelecek. Ayrıca telefonda 65W değerinde hızlı şarj desteği ile birlikte 5000 mAh büyüklüğünde bir pil görmeyi bekliyoruz. Telefon pil ve şarj konusunda oldukça yenilikçi bir cihaz olacak. Ayrıca Black Shark, 16 GB RAM değeri daha önce telefonlarda görülmemiş bir değer olduğu için bir ilke imza atacak.
Bir süre önce Black Shark, özel bir oyun telefonu üreticisi olduğu için oyun devi olan Tencent ile anlaştı. Black Shark cihazları için yazılım optimizasyonları ile birlikte ortak bir geliştirme yapacaklar. Bu hem firmanın hem de şirketin önemli bir güvenilirlik kazanmasını sağladı.
Black Shark 3‘ün etkinliğinin resmi olarak duyurulduğu yer Weibo‘da yayınlanan bir yazı ile göründü. 3 Mart‘ta gerçekleşecek olan büyük organizasyonda iki şirket arasındaki iş birlikten ilk ürünü göreceğimizi onaylayan görseller paylaşıldı. Ayrıca cihazın ismi Tencent Black Shark 3 olarak duyuruldu.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinde 610000 puanı aştı!
Xiaomi Mi 10 Pro modeline bugün gelen MIUI güncellemesi ile cihazın performansında gözle görülür derecede artış yaşandı. Güncellemeden sonra yapılan Antutu testlerinde cihaz 610000 puanı aştı!
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Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinde bu puanı nasıl yakaladı?
Yeni gelen güncellemeyle beraber giderilen hatalar ve cihazın artan stabilizasyonu halihazırda 600000 barajını aşmasını sağladı. Bunun üzerine Xiami’nin pazarlama müdürü Yao Liang bu skoru nasıl daha da geliştirebiliriz diye çeşitli girişimlerde bulundu. Cihazı oda sıcaklığı, soğutma sistemi ve soğuk ortamda test etme gibi farklı denemeler sonucu Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinde tamı tamına 610627 puan alarak teknoloji dünyasını şaşırttı.
Testler sırasında cihaza nasıl müdahale edildi?
Aslında cihaza aşırı ısınmasını engellemek için yapılan müdahaleler dışında herhangi bir müdahalede bulunulmadı. İlk deneme oda sıcaklığında tamamen doğal koşullarda gerçekleştirildiğinde; Xiaomi Mi 10 Pro Antutu testinden 605783 Puan aldı.
Bir sonraki denemede Yao Liang cihazın arka tarafına aktif soğutma sistemine sahip; yani bildiğimiz laptop soğutucu tarzında bir aparat ekleyerek testi tekrarladı. Bu sefer cihazın işlemcisinin daha rahat sıcaklıklarda çalışması sonucu skor bir miktar daha yükselerek 610008 oldu. Bununla da yetinmeyen Yao Liang cihazın her yerine toplam 5 adet aktif soğutma sistemi yerleştirdi ve hepsini tam güç çalıştırdı. Aynı zamanda cihazı da güç kaynağına bağlı tutarak tam performansını vermeye zorladı ve sonuç şaşırtıcıydı. Tamı tamına 610627 puan! Cihazın üst limiti de bu olsa gerek. Yoksa Yao Ling yine duramayıp bu sefer 15 aktif soğutucuyla deney yapmayı da deneyebilirdi…
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisi telefonlar 26 Mart’ta tanıtılacak!
Lansman tarihi belli olmayan Huawei P40 serisi telefonların yalnızca bu yılın mart ayında tanıtılacağı bilgisine sahiptik. Fakat bugün itibarıyla yeni serinin lansman tarihi resmi olarak açıklandı.
Teknoloji severler tarafından merakla beklenen Huawei P40 serisi telefonların tanıtım tarihi bugün yapılan Huawei Mate Xs 5G lansmanı sırasında şirket CEO’su Richard Yu tarafından açıklandı. 26 Mart 2020 günü yapılacak olan lansman Fransa’nın Paris şehrinde gerçekleşecek.
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Bugüne kadar cihazlar hakkında pek çok bilgi sızdırıldı. Sızan bilgilere göre serinin en dikkat çekici modeli, beş lensli kamera modülüne ve 10x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olması beklenen P40 Premium Edition olacak. Serinin bir diğer modeli olan P40 Pro ise 8 megapiksel çözünürlüklü 125 mm telefoto lens ve 5x yakınlaştırma özelliği ile gelecek. Bunlara ek olarak 52 megapiksel ana kamera ve 40 megapiksel sine çekim kamerası da cihazın kamera modülünde yer alacak. Serinin baz modeli P40, P40 Pro’da bulunan üçlü kamera modülü ve 3x optik yakınlaştırma özelliği ile gelecek.
Serinin üç modeli de teorik olarak 1200 Mbps indirme hızlarına erişmeyi sağlayan Wi-Fi 6+ teknolojisini barındıracak. Aynı zamanda P40 serisinde bulunan tüm telefonların 5G bağlantı seçeneğini desteklemesi bekleniyor. Haberimize konu olan cihazlara ait özellikleri sızıntı ve tahminler ışığında size ilettiğimizi belirtelim. Telefonların kesin özellikleri 26 Mart 2020 günü Paris’te yapılacak olan lansmanda ortaya çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei, yeni MateBook X Pro’yu Barselona’da tanıttı!
Huawei, yeni dizüstü bilgisayarı Matebook X Pro’yu Barselona’da gerçekleştirdiği lansmanda tanıttı. Yeni amiral gemisi Ultra FullView, dizüstü bilgisayarda mobil zeka ve bağlanabilirlik teknolojileri efektif şekilde kullanılıyor.
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Huawei, yeni güncellemelerle sunduğu MateBook X Pro’yu da bugün Barselona’da gerçekleştirdiği lansmanla birlikte duyurdu.
Huawei PC ve Tablet Ürün Bölümü Başkanı Wang Yinfeng ürün hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Ultra ince bir amiral gemisi dizüstü bilgisayarı olan yeni Huawei MateBook X Pro, benzersiz tasarım anlayışını ve mükemmel işçiliğini gözler önüne seriyor. Güç tüketimi, performans ve tüm senaryo bağlantılarındaki atılımlar tüketicilerin her zaman, her yerde üretken kalmalarını sağlıyor. Birinci sınıf estetik, yenilikçi teknoloji ve zeka MateBook X Pro Serisi’nin DNA’sında yer alıyor ve en son tanıttığımız MateBook X Pro bu mirası örneklendiriyor. Şimdiye kadarki en güçlü, portatif, akıllı ve çok amaçlı cihazımızı tüketicilere sunmaktan heyecan duyuyoruz.”
Yeni Ultra FullView teknolojisiyle daha canlı ekran deneyimi!
Huawei MateBook X Pro, yüksek kaliteli bir yaşam sürdüren kullanıcıların yanı sıra profesyonel içerik oluşturucular için de üretildi. Yeni MateBook X Pro, dış cepheye pürüzsüz bir his veren birinci sınıf CNC ile işlenmiş metalik bir gövdeye sahip. MateBook X Pro, Mystic Silver, Space Grey renklerine ek olarak Emerald Green renk seçeneğiyle de geliyor. Huawei’nin en yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı son derece portatif; sadece 14,6 mm kalınlığında ve 1,33 kg ağırlığında olup, hareketliliğe ve üretkenliğe değer veren her profesyonel için mükemmel bir cihaz.
Lider endüstriyel tasarım özelliklerinden yararlanan Huawei, Ultra FullView ekranı yarattı. Her tarafta ince çerçevelerle Ultra FullView ekran, Huawei MateBook X Pro’da etkileyici bir yüzde 91 ekran / gövde oranı elde ediyor. Huawei, üretkenlik ve içerik oluşturma için çok daha uygun olan geleneksel bir 3: 2 en boy oranını kullanıyor.
Zengin renkler ve 3K çözünürlük, içeriği canlandırmaya yardımcı olarak, her zamankinden daha sürükleyici bir eğlence deneyimi sunuyor. Ayrıca, kullanıcılara cihazlarıyla arayüz oluşturmak için yeni ve daha sezgisel bir yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliğini destekliyor.
Yüksek performansla gelen maksimum verimlilik
Hafif ve taşınabilir yeni MateBook X Pro, 10.Nesil Intel Core i7-10510U ve i5-10210U ile ödünsüz bir performans sağlıyor. 2GB GDDR5 üzerinde çalışan NVIDIA GeForce MX250 ile donatılmış olan yeni MateBook X Pro, grafik ve video düzenlemeden oyun ve multimedya içerik tüketimine kadar her senaryoda sorunsuz performans sunuyor.
En yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, aktif ve pasif modlar arasında dinamik olarak geçiş yapan akıllı bir soğutma sistemi barındırıyor. Ayrıca Shark Fin Fans 2.0 daha yüksek bir hava çıkışı üretmek için daha büyük kanatçıklara da sahip. Yeni MateBook X Pro, aynı zamanda, gerçek zamanlı sistem sıcaklığı izleme sağlayan akıllı bir filtreleme teknolojisine sahip ve dizüstü bilgisayara daha sessiz işlemler sağlayan fan eğrisini de bünyesinde bulunduruyor.
MateBook X Pro, güçlü bir üretkenlik aracı olmanın yanı sıra, kaliteli ses deneyimi sunan dört hoparlöre sahip. Bu güçlü hoparlörlerle mobil eğlencenin tadını çıkarırken aksiyonun da tam ortasında olduğunuzu hissedebiliyorsunuz.
Ayrıca, MateBook X Pro büyük bir 56Wh pil içeriyor. Huawei’nin tescilli güç tasarrufu modlarıyla birlikte kullanıcılar, herhangi bir güç kablosundan bağımsız olarak uzun soluklu bir pil ömrünün tadını çıkarabiliyor.
Bu arada, MateBook X Pro, bir dizi şarj çıkışı ile kullanılabilen 65 W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için Huawei SuperCharge’ı da destekliyor.
MateBook X Pro, dünyanın en hızlı Wi-Fi’ını destekleyen dizüstü bilgisayar olma özelliğine de sahip, bu da daha iyi sinyal alımı ve her zamankinden daha istikrarlı bağlantıya olanak tanıyor. En yeni amiral gemisi MateBook’daki Bluetooth 5.0, daha geniş sinyal kapsama alanı ve daha güçlü yayın özellikleriyle daha hızlı veri iletim hızlarına sahip. Bu, yeni dizüstü bilgisayarın daha kararlı sinyallerle daha uzun bir mesafeden bağlanabileceği anlamına geliyor.
Tüm Senaryo Akıllı Bağlantılar: Huawei Share
Çoklu Ekran Uyumu (Multi-screen Collaboration), yalnızca dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında sorunsuz bir iş birliği yapılmasını da sağlıyor. MateBook X Pro, üçlü işleme yeteneği ve MateBook’un temel sistem yeteneklerini geliştirerek, Huawei, Windows ve Android sistemlerinin arasındaki engelleri ortadan kaldırdı ve sorunsuz bir şekilde bağlanmanın tam potansiyelini gerçekleştirdi. Aynı zamanda, klavye, kamera, mikrofon ve fare gibi dizüstü bilgisayar aksesuarları artık akıllı telefonunuzun çevre birimleri olarak kullanılabiliyor ve daha rahat bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.
Akıllı cihaz yeniliğinde öncü olan Huawei, en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için teknolojik uzmanlığını Huawei MateBook X Pro’ya uyguluyor. Parmak İzi Güç Düğmesi ve gömme kamera gibi sektördeki ilk teknolojiler, kullanışlı ve yepyeni bir deneyim sunuyor.
Huawei, dizüstü bilgisayar pazarına tüm senaryo deneyimlerini sunmaya devam ediyor. Firma, kullanıcı deneyimini daha da artırmak için amiral gemisi ürünlerini karakterize eden işçilik, yenilik ve akıllı teknolojileri PC ürünlerine entegre etmeye devam edecek.