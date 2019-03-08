Xiaomi Black Shark 2’nin tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Xiaomi’nin yeni oyuncu telefonu Black Shark 2’nin tanıtım tarihi kesinleşti. 18 Mart’ta tanıtılacak telefon için Weibo’da bir görsel yayınladı.

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18 Mart’ta tanıtılacak

Black Shark 2’nin tanıtım posterinde hiçbir detaya yer verilmezken, Snapdragon 855 yonga seti ile çalışacağı bilinenler arasında. Ayrıca 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM varyasyonu ile gelmesi beklenen cihaz, 27W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Black Shark2’nin oyun oynarken stabilize sıcaklığını koruması için Liquid Cooling 3.0 teknolojisi kullanılacak. Böylelikle telefonun ısınmasının önüne geçilmiş olacak. Ortaya çıkan görüntülerde cihazın arka kapağında küçük çaplı düzenlemeler olduğu görünüyor.