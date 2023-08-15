Xiaomi, Çin’deki etkinliğinde Xiaomi Band 8 Pro modelini piyasaya sürdü. Band 8 Pro, geliştirilmiş özelliklere sahip 1,74 inç AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 16,7 milyon renk görüntüleme yeteneği ve 336PPI yüksek çözünürlüğü ile dikkat çekerken, daha akıcı bir deneyim sunmak için 60Hz yenileme hızına sahip.

Ekran oldukça parlaklık seviyelerine ulaşabilen, en fazla 600 nit parlaklığa sahipken, aynı zamanda bileklik kendisi sadece 22,5 gram ağırlığında hafif bir yapıya sahip ve sadece 9,99 mm kalınlığıyla incedir. Bu tasarım, deri kayışlarla birlikte gelirken cilde dostu ve antibakteriyel TPU malzemeleri kullanılarak üretiliyor.

Band 8 Pro, geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzü sunar. İleri düzey pencere öğesi işlevlerine ek olarak hava durumu, programlar, takvimler ve diğer yeni özellikler gibi daha geniş bir yelpazede bilgi sunumu sağlıyor. Cihaz aynı zamanda 150’den fazla spor modunu destekler ve 100’den fazla saat yüzü sunuyor.

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Buna ek olarak, gelişmiş GNSS beş yıldızlı konumlandırma, yükseltilmiş çift kanallı izleme ve hassas konumlandırma kabiliyetine sahip. Pil ömrü 14 güne kadar çıkabilir, ancak Always-On Display (AOD) modunda yaklaşık 6 gün dayanabiliyor. Band 8 Pro ayrıca sağlık yönetimi konusunda da mükemmel bir performans sergiliyor.

Kalp atış hızı, kan oksijen seviyeleri, stres düzeyleri, nefes eğitimi, bilimsel uyku izlemesi ve kadın sağlığı gibi çeşitli sağlık yönlerini izleme kapasitesine sahip. Band 8 Pro aynı zamanda ödemeler için çok işlevli NFC’yi destekler ve Xiaomi’nin sesli asistanıyla entegre bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, bu fitness takip cihazı 5ATM’ye kadar suya dayanıklı.

54 dolar gibi oldukça uygun bir fiyata sahip olan bu yeni akıllı saatin Türkiye fiyatı merakla bekleniyor.

İçindekiler Xiaomi Band 8 Pro özellikleri

Xiaomi Band 8 Pro özellikleri

Tasarım: 2D düz yapıştırılmış temperli cam kapak

Kabuk malzemesi: Fiber yüksek oturan polimer NCVM

Ekran: 1,74 inç AMOLED ekran, 600NIT parlaklık, 336 x 480 çözünürlük, 336PPI

Sensörler: Hızlanma sensörü, Jiroskop sensörü, Optik kalp atış hızı ve kan oksijen sensörü ve Ortam ışığı sensörü

Sağlık izleme: Sürekli kalp atış hızı takibi, sürekli kan oksijen doygunluğu izlemenin yanı sıra 7/24 uyku takibi, Kadın sağlığı takibi vb.

Bağlantı: GNSS, NFC ve Bluetooth 5.3’ü destekler

150+ Spor

100’den fazla saat yüzü

Batarya: 289mAh; 80 dakika Hızlı şarj

Pil ömrü: 14 güne kadar

Su geçirmezlik derecesi: 5ATM

Boyutlar: 46×33,35×9,99 mm; Ağırlık: 22,5 gram