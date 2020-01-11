Xiaomi artık Konya’da! (5 ürün hediye ediyoruz)

Xiaomi Mi Store, Konya Kulesite AVM’de açıldı. Cepport tarafından açılan mağazada, açılışa özel hem indirimler hem de alışveriş yapan insanlara birçok hediye sunuluyor. Bu videomuzda, yeni mağazayı geziyor ve ürünlerin fiyatlarına yakından bakıyoruz.

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Yeni Xiaomi Mi Store’da neler var?

Öncelikle bu mağaza ile birlikte şirketin Mi televizyonları da artık satışta. 55 inç ve daha küçük boyutlarda Mİ TV’lerini görebilmek mümkün. Ayrıca bu mağazada şirketin akıllı elektrikli bisikleti de bulunuyor.

Tabii ki hem Xiaomi’nin akıllı telefonları hem de kulaklık, powerbank gibi ekosistem ürünleri mağazada yer alıyor. Açılışa özel hem telefon hem de ekosistem ürünlerinde farklı indirimler yer alıyor.