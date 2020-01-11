Akıllı Telefonlar
Xiaomi artık Konya’da! (5 ürün hediye ediyoruz)
Xiaomi Mi Store, Konya Kulesite AVM’de açıldı. Cepport tarafından açılan mağazada, açılışa özel hem indirimler hem de alışveriş yapan insanlara birçok hediye sunuluyor. Bu videomuzda, yeni mağazayı geziyor ve ürünlerin fiyatlarına yakından bakıyoruz.
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Yeni Xiaomi Mi Store’da neler var?
Öncelikle bu mağaza ile birlikte şirketin Mi televizyonları da artık satışta. 55 inç ve daha küçük boyutlarda Mİ TV’lerini görebilmek mümkün. Ayrıca bu mağazada şirketin akıllı elektrikli bisikleti de bulunuyor.
Tabii ki hem Xiaomi’nin akıllı telefonları hem de kulaklık, powerbank gibi ekosistem ürünleri mağazada yer alıyor. Açılışa özel hem telefon hem de ekosistem ürünlerinde farklı indirimler yer alıyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, 2020’de iki milyarıncı iPhone’unu satmaya hazırlanıyor
İlk iPhone, 2007 yılında bundan tam 13 yıl önce dönemin CEO’su Steve Jobs tarafından tanıtılmıştı. O günden bugüne hem Apple‘ın hem de global dünyanın en önemli ürünlerinden biri olmayı başaran model, satış rakamlarıyla da piyasada büyük bir üstünlük elde etti. Apple, iPhone‘un 2020 yılında 2 milyarıncı satışına çok yakın.
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Piyasaya çıktığı 2007 yılından itibaren günümüze kadar 1.9 milyar adet iPhone satışı yapan Apple, 2020 yılında yapacağı satışlar ile 2 milyarıncı modelini satmaya hazırlanıyor. Yapılan çalışmalara göre iPhone satışları için 2020 yılında ön görülen adet 195 milyon. Apple, 2019 yılı içerisinde 186 milyon adet iPhone satmıştı. Bu rakam göz önüne alındığında, 2020 yılı için öngörülen adet sayısına ulaşmanın pek de zor olmayacağı anlaşılıyor. Tüm bu rakamlar düşünüldüğünde, teknoloji pazarının en büyük gözdesi olan akıllı telefonlara rağbetin ne denli yüksek olduğu pek açık. 2020 yılı, tüm telefon üreticileri için bol rekabet dolu geçecek diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Y9 Prime (2019), Android 10 güncellemesini aldı!
Huawei Y9 Prime (2019) Android 10 tabanlı EMUI güncellemesine kavuştu. Geçtiğimiz ağustos ayında EMUI 9.1 güncellemesi kullanıcıların merakına sunulmuştu.
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Morandi rengiyle (Yeşilin bir tonu) göz alan cihaza, Android 10 tabanlı EMUI’la birlikte karanlık mod desteği getirilmiş. Bunların dışında anlık tepki veren yeni sistem animasyonları, önceki versiyona nazaran daha akıcı bir sistem gezinti deneyimi kullanıcılara sunabiliyor.
Huawei Y9 Prime’ın 2019 versiyonunda, 12 nm mimarisinde üretilmiş Kirin 710F işlemci, 4G RAM kapasite, 6.59 inç ekran boyutu ve 64GB/128GB depoloma kapasitesiyle karşımıza çıkmıştı.
EMUI 10, şu an itibariyle Hindistan’da dağıtılmaya başlandı. Eğer güncellemeyi edinmek istiyorsanız biraz beklemeniz gerekebilir. Avrupa dağıtımı, yakın zamanda başlayacağını tahmin ediyoruz.
Yükseltme, HiCare uygulaması üzerinden indiriliyor. Devamında indirdiğiniz uygulamayı gelen bildirimden kurulumuna geçebiliyorsunuz.
Akıllı Telefonlar
iPhone SE 2 tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı!
Apple’ın iPhone SE 2 olarak adlandırılan ekonomik telefon modelinin bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor. Telefonun tasarım ve donanım detaylarına dair ilk bilgiler ortaya çıkarken, isim konusunda da kullanıcıları önemli bir sürpriz bekliyor.
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Apple’ın yeni akıllı telefonunun adı iPhone SE 2 yerine iPhone 9 olabilir
Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından OnLeaks, yeni iPhone modeli ile ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Cihazın tasarımını gözler önüne seren paylaşımda iPhone 8 tarzı kalın çerçeveli tasarım felsefesi göze çarpıyor. Bu da eski tasarımı yeni donanım ile birleştirme temasının aynen devam ettiğini gösteriyor. Bu konsepti benimseyen modelin isim konusunda beklenenin aksine iPhone SE 2 yerine iPhone 9 olarak adlandırılabileceği söyleniyor. Bu da Cupertino merkezli teknoloji devinin şaşırtan bir hamlesi olarak yorumlanıyor.
4.7 inç boyutundaki iPhone 9’un tıpkı iPhone 11 serisinde olduğu gibi cam arka yüzeye sahip olduğu görülüyor. Bunun sebebinin ise telefonun kablosuz şarj özelliğine sahip olması olarak yorumlanıyor. Bunun yanı sıra Touch ID parmak izi okuma özelliği de beklenen model ile geri dönecek. Apple’ın A13 Bionic işlemcisi ile güncel iPhone modellerine eşit bir performans sunacak olan telefonda 3 GB RAM ve 64/128/256 GB depolama ise dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca likit kristal polimer (LCP) anten teknolojisi yerine karma anten tasarımı kullanılacağı, bunun da cihaz maliyetini düşüreceği belirtiliyor.
Önümüzdeki ay üretim sürecine geçilmesi beklenen iPhone SE 2 (iPhone 9), Mart ayında iPad Pro 2020 serisiyle beraber satışa sunulacak. Telefonun beklenen başlangıç fiyatının ise 399 dolar düzeyinde olması planlanıyor.