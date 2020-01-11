Mi Store Levent Özdilek Park AVM’de açılıyor! Fiyatlar nasıl? (HEDİYELİ)

“2019’da kullanmak” serimiz, yeni yılla birlikte 2020 yılında kullanmak olarak güncellendi 🙂 Yeni yılda serinin ilk videosu olarak iPhone SE kullandık ve deneyimlerimizi bu videoda sizlerle paylaştık.

iPhone SE kaç yıl önce çıktı?

Küçük ekranlı iPhone isteyenler için üretilen SE modeli, 2016 yılının Mart ayında satışa sunulmuştu. Yani neredeyse cihazın çıkışından bu yana 4 yıl geçti.

Doğal olarak bugüne SE modeli Apple tarafından satılmıyor. Ayrıca farklı noktalarda da cihazı sıfır olarak bulabilmek mümkün değil. İkinci el piyasasında ise 800 TL ila 1200 TL arasında değişen fiyatlarla karşılaştık.

2020 yılında iPhone SE kullanmak ne hissettirdi?

İlk olarak tabii ki bu model, 4 inç boyutlu ekranıyla 2020 standartlarına göre oldukça küçük bir cihaz. Tabii ki tek elle kullanım imkanı ve telefonu kolay taşıma gibi avantajları es geçmiyoruz. Ancak ekran günümüz standartlarına göre öylesine küçük geliyor ki bu ekranda oyun oynamak, bir şeyler izlemek veya e-mailleri kontrol etmek bile bize pek konforlu gelmedi.

Cihazla ilgili belki de en şaşırtıcı konu ise performans. Zira 4 yıllık bir akıllı telefon olmasına rağmen, hem ekran çözünürlüğünün avantajı hem de işlemcinin hala gayet güçlü olması sebebiyle iPhone SE modeli hala çok akıcı şekilde çalışabilen bir telefon. Ayrıca PUBG Mobile ve Call of Duty gibi güncel oyunlarda da gayet yüksek FPS değerleri alabildik. Ayrıca iPhone SE’nin iOS 13 kullandığını da belirtelim.

Kamera konusu ise haliyle artık güncelliğini fazlasıyla kaybetmiş bir konu iPhone SE için. Zira arka taraftaki 12 MP’lik tek kamera, ışığın yeterli olduğu alanlarda fena çekimler yapmasa bile düşük ışıkta çok başarısız sonuçlar alıyor. Ön kamera ise o yıllar için bile eleştirdiğimiz bir konu olduğu için, 4 yıl sonra haliyle daha da kötü bir seviyede diyebiliriz.