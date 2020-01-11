Video
Mi Store Levent Özdilek Park AVM’de açılıyor! Fiyatlar nasıl? (HEDİYELİ)
Xiaomi’nin İstanbul’daki 6. mağazası Mi Store Özdilek açıldı! 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 13:00’de açılan mağazada birbirinden farklı ürünlerde çeşitli oranlarda indirimler var.
İlginizi çekebilir; Levent Özdilek Park Xiaomi Mi Store açılıyor!
Biz de bir HWP klasiği olarak geldiğimiz mağazadaki birçok farklı ürünün indirimli fiyatlarına göz atıyoruz. Aynı zamanda açılışta indirimli olarak 5.000 TL’ye satılan Mi Note 10 modelini alan ve Yıldıray Gökkaya‘yı bulan birine 100 Amerikan Doları hediye ediyoruz.
Son olarak Instagram üzerinde HWP ve Mi Store Özdilek sayfalarını takip eden, aşağıda bağlantısını paylaştığımız gönderiye yorum atan kişiler arasında yapacağımız çekilişte 1 kişiye Xiaomi Mi TV Box S 4K modelini hediye edecağiz.
İlgili gönderi; https://www.instagram.com/p/B7LNPRNJtB9/
Mi Store Özdilek Instagram; http://instagram.com/mistoreozdilek
HWP Instagram; http://instagram.com/hwptr
Video
Cuma Raporu #84: Sony’den elektrikli araba süprizi, Galaxy S20 tanıtım tarihi ve dahası
Cuma Raporu #84 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #84 haberleri
0:46 Konya Kulesite AVM ve İstanbul Özdilek Park Mi Store ne zaman açılıyor?
5:27 CES 2020’de neden yoktuk?
7:36 Sony’den elektrikli otomobil sürprizi: Vision-S
10:41 AMD Ryzen™ 4000 Serisi ve Athlon 3000 serisinin yeni üyelerini tanıttı.
13:37 ASUS, CES 2020’de yeni ürünlerini tanıttı.
14:35 TP-Link, WiFi 6 ile Mesh sistemleri birleştiren teknolojileri CES’te.
19:34 Xiaomi Mi 8, Android 10 güncellemesine kavuştu.
23:00 Samsung Galaxy S20 tanıtım tarihi netleşti.
32:23 Xiaomi, bazı Google servislerini ön yüklü sunacak.
34:03 Cep telefonu taksit sayısı düşürüldü.
42:15 2019’da MediaMarkt’ın en çok sattığı ürünler neler?
Kamera Kıyaslama
GCam vs orijinal kamera: Xiaomi Mi 9T
GCam ve orjinal kamera karşılaştırma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda bu senenin en çok ilgi çeken telefonu Xiaomi Mi 9T’nin Google Camera performansına bakıyoruz. Bildiğiniz gibi Google Camera, Google mühendisleri tarafından geliştirilen ve diğer telefonların 2 kamerayla başardıkları derinlik efektini tek kamerayla gerçekleştirebilen bir kamera yazılımı.
İlginizi çekebilir: GCam vs orijinal kamera: Xiaomi Mi A3
Xiaomi Mi 9T GCam kurulumu
Telefonunuza indirdiğiniz kurulum dosyasını çalıştırın ve uygulamayı yükleyin. Yeni kamera ikonu, uygulamalar çekmecesinde görünecektir. Bu arada telefonunuzun ayarlar bölümünde “bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver” seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.
Xiaomi Mi 9T, CameraAPI2 desteğine sahip olduğu cihazın kök (root) izni olmasına gerek yoktur.
Google Camera’yı cihazınıza kurmak için aşağıdaki APK dosyasını yüklemeniz gerekiyor. Videoda da anlattığım üzere birtakım izinler vererek uygulamaya kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
Bu bağlantıdan GCam APK’sını indirin: https://bit.ly/2NdvLoJ
Videomuzun kronolojik sıralaması:
0:03 Google Camera ne işe yarar?
1:24 Google Camera nasıl yüklenir?
2:56 Orijinal kamera vs Gcam karşılaştırma görselleri.
6:40 Video bitiş anonsu.
Mi 9T kamera özellikleri neler?
Telefonun arka tarafında F/1.8 diyafram değerine sahip 48 MP‘lik bir ana kamera ile birlikte 8 MP telephoto lens ve 13 MP‘lik bir geniş açı lens bulunuyor. Telephoto sayesinde 2x optik yakınlaştırma yapabiliyoruz. Geniş açı da normalden çok daha geniş açılı fotoğraflar çekebilmenize sebep oluyor.
Telefonun kamera anlamında OIS desteği sunmuyor oluşu ise belki de en büyük eksiği. Zira video performansı çok iyi değil. Ön tarafta ise 20 MP’lik açılır-kapanır formda bir ön kamera kullanılmış. Ön kameranın her iki yanında bir LED ışık yer alıyor ve kamera açılırken bir efekt sesinin çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Şirketin aktardığı bilgilere göre bu kamera 300.000 kez açılıp kapanmaya karşı test edilmiş durumda.
Video
2020 yılında iPhone SE kullanmak
“2019’da kullanmak” serimiz, yeni yılla birlikte 2020 yılında kullanmak olarak güncellendi 🙂 Yeni yılda serinin ilk videosu olarak iPhone SE kullandık ve deneyimlerimizi bu videoda sizlerle paylaştık.
iPhone SE kaç yıl önce çıktı?
Küçük ekranlı iPhone isteyenler için üretilen SE modeli, 2016 yılının Mart ayında satışa sunulmuştu. Yani neredeyse cihazın çıkışından bu yana 4 yıl geçti.
Doğal olarak bugüne SE modeli Apple tarafından satılmıyor. Ayrıca farklı noktalarda da cihazı sıfır olarak bulabilmek mümkün değil. İkinci el piyasasında ise 800 TL ila 1200 TL arasında değişen fiyatlarla karşılaştık.
2020 yılında iPhone SE kullanmak ne hissettirdi?
İlk olarak tabii ki bu model, 4 inç boyutlu ekranıyla 2020 standartlarına göre oldukça küçük bir cihaz. Tabii ki tek elle kullanım imkanı ve telefonu kolay taşıma gibi avantajları es geçmiyoruz. Ancak ekran günümüz standartlarına göre öylesine küçük geliyor ki bu ekranda oyun oynamak, bir şeyler izlemek veya e-mailleri kontrol etmek bile bize pek konforlu gelmedi.
Cihazla ilgili belki de en şaşırtıcı konu ise performans. Zira 4 yıllık bir akıllı telefon olmasına rağmen, hem ekran çözünürlüğünün avantajı hem de işlemcinin hala gayet güçlü olması sebebiyle iPhone SE modeli hala çok akıcı şekilde çalışabilen bir telefon. Ayrıca PUBG Mobile ve Call of Duty gibi güncel oyunlarda da gayet yüksek FPS değerleri alabildik. Ayrıca iPhone SE’nin iOS 13 kullandığını da belirtelim.
Kamera konusu ise haliyle artık güncelliğini fazlasıyla kaybetmiş bir konu iPhone SE için. Zira arka taraftaki 12 MP’lik tek kamera, ışığın yeterli olduğu alanlarda fena çekimler yapmasa bile düşük ışıkta çok başarısız sonuçlar alıyor. Ön kamera ise o yıllar için bile eleştirdiğimiz bir konu olduğu için, 4 yıl sonra haliyle daha da kötü bir seviyede diyebiliriz.