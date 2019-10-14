Xiaomi, Android’li akıllı saatini yakında satışa çıkarabilir!

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınan Huawei, yeni duyurduğu akıllı telefon modellerinde Google servisleri kullanamama gibi önemli sorunlar yaşıyor. Çinli markanın CEO’su Ren Zhenfei ise henüz emekleme aşamasında olan HarmonyOS işletim sisteminin kısa süre içerisinde iOS’u yakalayabileceğini iddia etti!

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Ren Zhengfei: Huawei HarmonyOS, 2 yıl sonra iOS ile rekabet edebilir!

Kara liste haberiyle teknoloji gündeminin sarsılmasından birkaç hafta sonra, Huawei’nin 2012 yılından bu yana kendi işletim sistemini geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Hatta yasağın kalıcı hale gelmesi durumunda Mate 30 Lite’ın bu işletim sistemi ile piyasaya çıkabileceği dahi iddia edilmişti. Sonuç olarak HarmonyOS adlı işletim sistemi Ağustos ayındaki Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda duyuruldu ve ilk olarak Smart TV modellerinde kullanılmaya başladı.

Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhenfei, her seferinde geliştirdikleri işletim sisteminin akıllı telefonlarda kullanılmayacağını söylese de son röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Yazılım konusunda çok zayıf kaldıklarını itiraf eden Zhengfei, HarmonyOS’un maksimum 2-3 yıl içerisinde iOS’u yakalayabileceğine dair oldukça büyük bir iddiada bulundu. Daha sonra Google ve Huawei’nin arasındaki ilişkinin güçlü şekilde devam ettiğini belirten tecrübeli isim, Android’i kullanmayı sürdürmeyi umduklarını sözlerine ekledi. Yani HarmonyOS şirketin elinde iddialı ve güçlü bir B planı olarak kalmayı sürdürecek.

Ren Zhenfei’ye göre yeni Huawei modellerinin Google servislerini kullanamaması, Çinli markanın gelir beklentilerinde 10 milyar dolarlık düşüşe yol açtı. Bu yılın ilk yarısında 58.3 milyar dolarlık toplam gelir elde eden marka, yıl sonunda dönemlik kazancının %17’sinden vazgeçmek zorunda kalabilir.