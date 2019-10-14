Galaxy S10 serisine, Android 10 daha çok kullanıcı için yayınlandı!

Galaxy S10 cihazları için Android 10 güncellemesi daha çok kullanıcıya erişmeye başladı. Avrupa ülkeleri sırayla açık betaya dahil olmaya devam ediyorlar.

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Samsung, uzun süredir üzerinde çalıştığı büyük Android güncellemesi için yamalar göndermeye devam ediyor. Galaxy S10, S10 Plus ve S10e kullanıcılarına Samsung bir süredir yayınlanacak stabil geliştirmeyle ilgili sürümler gönderiyordu.

Yazılımın güncelleme takviminin beta kullanıcıları için 14 Ekim’i gösterdiği ifade edilmişti. Keza, Amerikan cihazların bu güncellemeye dahil olduğunun altını çizmekte fayda var.

Keza, öyle de oldu. Android 10 yazılım güncellemesinin dağıtımına Samsung kademeli olarak başlamış durumda. İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri için ise henüz herhangi bir bilgi söz konusu değil. Ancak, güncellemenin dağıtımı birkaç hafta daha sürebilir.

Ek olarak, Samsung’un amiral gemilerine gönderdiği güncellemenin içeriğine geçelim. Yazılım, Koreli Dev’in, saf Android yazılımına arayüz giydirerek kullanıma sunduğu OneUI ile geliyor.

OneUI, yeni yazılımla birlikte 2.0 versiyonuna geçmiş ve Fokus modu kamera uygulamasına dahil edilmiş. Yazılım güncelleştirmesiyle ilgili yer alan tüm detaylara aşağıdaki görselden bakabilirsiniz.

Android 10‘un stabil versiyonu, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e için Aralık ayında tüm cihazlar için yayınlanacak.