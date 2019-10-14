Samsung
Galaxy S10 serisine, Android 10 daha çok kullanıcı için yayınlandı!
Galaxy S10 cihazları için Android 10 güncellemesi daha çok kullanıcıya erişmeye başladı. Avrupa ülkeleri sırayla açık betaya dahil olmaya devam ediyorlar.
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Samsung, uzun süredir üzerinde çalıştığı büyük Android güncellemesi için yamalar göndermeye devam ediyor. Galaxy S10, S10 Plus ve S10e kullanıcılarına Samsung bir süredir yayınlanacak stabil geliştirmeyle ilgili sürümler gönderiyordu.
Yazılımın güncelleme takviminin beta kullanıcıları için 14 Ekim’i gösterdiği ifade edilmişti. Keza, Amerikan cihazların bu güncellemeye dahil olduğunun altını çizmekte fayda var.
Keza, öyle de oldu. Android 10 yazılım güncellemesinin dağıtımına Samsung kademeli olarak başlamış durumda. İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri için ise henüz herhangi bir bilgi söz konusu değil. Ancak, güncellemenin dağıtımı birkaç hafta daha sürebilir.
Ek olarak, Samsung’un amiral gemilerine gönderdiği güncellemenin içeriğine geçelim. Yazılım, Koreli Dev’in, saf Android yazılımına arayüz giydirerek kullanıma sunduğu OneUI ile geliyor.
OneUI, yeni yazılımla birlikte 2.0 versiyonuna geçmiş ve Fokus modu kamera uygulamasına dahil edilmiş. Yazılım güncelleştirmesiyle ilgili yer alan tüm detaylara aşağıdaki görselden bakabilirsiniz.
Android 10‘un stabil versiyonu, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e için Aralık ayında tüm cihazlar için yayınlanacak.
Samsung
Samsung Galaxy Note 9’da, Android 10 testlerine başlandı!
Samsung Galaxy Note 9 kullanıcılarını sevindiren haber Koreli Dev’den geldi. Şirket, geçen sene çıkarmış olduğu Note serisi akıllı telefonuna güncelleme göndermeye hazırlanıyor.
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Galaxy S9 serisinden sonra, geçen seneki amiral modeli olan Note 9 için Android 10’u test etmeye başladığını açıkladı.
Samsung, “N960FXXU3DSJ3” inşa numarasına sahip yazılımında, Android’in son versiyonunu tes ediyor. OneUI 2.0 tabanı kullanılarak sürümün oluşturulduğu tahmin ediliyor.
Henüz bir netlik bulunmasa da, firma Galaxy Note 9 kullanıcıları için Android 10 beta programını duyuracaktır. Yalnız, firmanın yakında gelecek Galaxy S10 için beta programını, dün yaptığı açıklamayla sadece Kore’ye özel olacağını duyurduğunu söylemekte fayda var.
Note 9, 2018 yılına damgasını vuran modeller içinde yer almıştı. 4.000mAh yüksek pil ömrü ve önceki modele nazaran daha uzun ekranıyla sevenlerini oldukça cezb etmişti.
Samsung
Samsung, Galaxy S11’de periskop kamera kullanacak!
Samsung, önümüzdeki sene çıkarması beklenen S serisi üzerinde çalışmaya başladı. Gelen raporlara göre şu anda üretici firma kullanacağı periskop kamera lenslerini test ediyor.
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Güney Kore’den gelen raporlar, Galaxy S11 için kullanacağı periskop lens teknolojisini test etmeye çok yakında başlayacak. Yeni kamera lensleri Kore menşeili şirket olan MecaTech Sistemleri tarafından üretildi.
Test soketlerinin donanımı son kez kontrol edilmeden önce üretici firma tarafından parçaların tedarik edilmesi gerekiyor. MecaTech, ToF modülleriyle birlikte düzenli olarak periskop kameralar üreten bir üretici.
Periskop kamera nedir? Ne işe yarar?
Periskop kamera teknolojisi, son zamanlarda birçok akıllı telefon üreticisinin tercih ettiği yeni bir teknolojidir. Bunlardan piyasa önünden en dikkat çekeni Huawei’nin geliştirmiş olduğu cihazlar denebilir. Lense giren görüntü, normal lenslerde 2 mercekten geçip 90 derecelik bir açı yapıyor.
Fakat Periskop lenslerde, mercekten geçen görüntü direkt olarak prizmanın içinden geçiyor. Bu da dijital kameraların avantajlarını arttırıyor. Sanki görüntü onlarca lensten geçmiş gibi davranıyor. Ortaya bu şekilde çok pürüzsüz fotoğraflar çıkabiliyor.
Yüksek çözünürlüklü kamera ile fark yaratacak!
Sızıntılar, Samsung’un Galaxy S11’de odak derinliğini yarıda bırakmak yerine 5x optik yakınlaştırmayı kullanacağını gösteriyor. Telefondaki ana kamera içerisinde Samsung Electro-Mechanics modülüne sahip 108 megapiksel bir kamera yer alacağı aktarıldı.
Ek olarak, Samsung’un cihaza spektometre desteği de ekleyeceği söylentiler arasında yer aldı. Bu sensör, objelerin içerisindeki kimyasal çözeltiyi analiz edebiliyor. Örnek verirsek, içecekler içerisindeki alkol oranı bu şekilde belirlenebiliyor ve yiyeceklerin kalorisi tahmin edebiliyor.
Sensör, belli ki S serisinden kaldırılacağı tahmin edilen kalp atış sensörünün boşluğunu doldurması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold katlama ömrüyle şaşırttı!
Samsung’un katlanabilir ilk akıllı telefon modeli Galaxy Fold, bu hafta Amerika’da satışa sunuldu. Tasarım hatalarının giderilmesinin ardından kullanıcılarla buluşmayı başaran Samsung Galaxy Fold, katlama performansı ile tartışma yaratacak gibi gözüküyor.
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Samsung Galaxy Fold, sorunsuz şekilde sadece 18.500 kez katlanabildi!
ABD’de garanti hizmeti sağlayan SquareTrade adlı kuruluş ise bunu test etmek için bir Galaxy Fold temin etti. Özel bir mekanizma ile kullanım senaryosuna en yakın şekilde yapılan test, cihazın ekranı konusunda soru işaretleri doğurdu. Katlanır ekranlı telefonda yer alan menteşeli sistem, markanın iddiasına göre 5 yıllık bir süreye eşit 200.000 katlamaya kadar dayanıklılık sunuyor. Ancak Galaxy Fold’un ekranı yaklaşık 18.500 katlamanın ardından piksel hatası vermeye başladı. Bu da normal bir kullanımda 6 aylık bir zaman dilimine eş değer.
120.000 katlamaya kadar yapılan özel testin sonunda cihazın dokunmatiği çalışmamaya başladı ve menteşe sisteminde yıpranmalar gözlendi. Ancak Galaxy Fold yeniden başlatıldığında dokunmatik ile ilgili problem kendiliğinden çözüldü. Testi yapan kuruluş, yayınladığı raporda Samsung Galaxy Fold’un garanti süresi içerisinde büyük bir sorun yaşamayacağını öngördüklerini belirtiyor. Ayrıca Samsung, satış sürecindeki gecikmeden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz ekran değişimi yapılabileceğini açıklamıştı.
Samsung Galaxy Fold hakkındaki ekran ve dokunmatik tabanlı sorunlar, cihazın çıkış sürecini uzun süre geciktirmişti. Telefonu satın alan kullanıcılardan yapılan test ile benzer bir geri dönüş gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.