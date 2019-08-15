Huawei’nin yeni mobil arayüzü EMUI 10, geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulmuştu. Arayüzün ilk olarak kullanılacak beta sürümünün dağıtım takvimi de kısa süre içerisinde netlik kazandı.

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EMUI 10 ilk olarak hangi Huawei modellerine geliyor?

Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulan EMUI 10 ile kutusundan çıkacak ilk telefon Huawei Mate 30 serisi olacak. Ancak bundan daha önce mevcut cihazlara beta sürümünün dağıtılması bekleniyordu. Çin’den gelen yeni bilgiler, EMUI 10 beta güncelleme takviminin bir kısmını ortaya çıkarıyor.

Markanın şu anki en güçlü telefonları olan Huawei P30 ve P30 Pro, 8 Eylül tarihinden itibaren yeni arayüzü Android Q Beta üzerinde deneyimleyebilecek. Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X ve Mate 20 RS modelleri ise aynı güncellemeyi Eylül ayının sonunda alacak. Bu tarihlerin Çin için olduğunu ve global dağıtımın birkaç hafta daha uzun sürebileceğini belirtelim.

Öte yandan Honor cephesinde de Magic UI 3.0 güncellemesi alacak cihazlar bulunuyor. Honor 20, 20 Pro, V20 ve Magic 2 modellerinin güncelleme takviminin Eylül sonunda başlaması planlanıyor.

Android Q üzerine inşa edilen EMUI 10’da önemli yenilikler bulunuyor. Sistem hızını arttıran EROFS dosyalama sistemi, GPU Turbo 3.0 ve karanlık mod, arayüz ile beraber gelen yenilikler arasında yer alıyor. Arayüz ile ilgili detaylı bilgiyi buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.