Akıllı TV
Xiaomi, 5G destekli akıllı televizyon duyurdu!
Hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlayan 5G teknolojisinin, Nesnelerin İnterneti (IoT) projesi sayesinde farklı alanlarda kullanılması bekleniyor. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendiren Xiaomi ise bünyesinde dahili 5G modem barındıran yeni televizyon modelini duyurdu!
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Xiaomi Mi TV LUX Pro, yenilikçi pek çok özelliği ile tanıtıldı!
Geçtiğmiz ay şeffaf televizyon modeli Mi TV LUX Transparent Edition’ı tanıtan Xiaomi, bu alandaki yenilikçi modellerine hız kesmeden devam ediyor. Resmi olarak duyurulan Mi TV LUX Pro, markanın 8K mini-LED panel ve 5G bağlantı desteğine sahip ilk televizyonu olarak dikkat çekiyor. 82″ (208 cm) boyutundaki ekranın ince çerçeveleri gözü yormazken, televizyonun sağ ve sol kısmına 60W stereo hoparlör konumlandırılmış.
Mi TV LUX Pro’nun ekran paneli ayrıntılarında ise kalite hissiyatını arttıran detaylar yer alıyor. 2.000 nit parlaklık, 4.000.000:1 kontrast oranı ve 10.7 milyar renk gamının yanında mikro-LED teknolojisi görüntüyü gerçekçi biçimde yansıtmaya yardımcı oluyor. Mikro-LED panel, ekranı 960 farklı bölgeye ayırarak her bir bölgede 4.096 ışık seviyesi sağlayabiliyor. Ayrıca 60Hz video oynatma, SR görüntü geliştirme teknolojisi, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz MEMC, ALLM ve gürültü azaltma algoritması gibi pek çok teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor.
Xiaomi Mi TV LUX Pro, akıllı televizyon tarafında da pek çok kullanıcının hoşuna gidecek özellikler ile geliyor. 8K görüntü aktarımı sayesinde Sony PlayStation 5 ve Xbox Series X konsolları için maksimum çözünürlük desteği sağlanıyor. Bünyesinde dahili 5G modem barındıran 4 çekirdekli Novatek işlemci, Mali-G51 GPU, 4 GB RAM, 256 GB depolama ve MIUI TV 3.0 işletim sistemi ise televizyonun akıllı kısmını oluşturuyor.
Televizyonun bağlantı tarafında çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, kızılötesi sensör, USB 3.0, HDMI 2.1, Gigabit/Fiber bağlantı gibi üst seviye detaylar bulunuyor. Ayrıca 5G desteğini kullanmak için eklenen SIM yuvası da televizyonun arka tarafına konumlanıyor. Çin’de satışa sunulan Xiaomi Mi TV Lux Pro’nun 49.999 yuan (7.330 $) gibi dudak uçuklatan bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.
Akıllı TV
Karşınızda 163 inç ekranlı 4K microLED TV: LG Magnit
LG, televizyon dünyasında sınırları aşan son ürününü duyurdu. Firmanın microLED teknolojisiyle donattığı LG Magnit adlı bu televizyonun gerçekten duvar boyutunda devasa bir ekranı bulunuyor.
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Son birkaç yıl içinde, özellikle televizyon endüstrisinde yaşanan yenilikçi gelişmelerle sıkça karşılaşıyoruz. Bu gelişmelere ön ayak olan firmalardan birisi LG, her sene CES’te de inovasyonlar katarak geliştirdiği yepyeni TV’lerini duyuruyor. Güney Koreli şirket şimdi ise, “duvar boyutunda” ifadesini mecaz anlam olmaktan çıkarıp gerçeğe döken yeni televizyonunu tanıttı.
LG 163 inç ekranlı akıllı TV’si Magnit’i tanıttı!
Tamı tamına 163 inçlik ekranı bulunan 4K destekli LG Magnit, aynı zaman şirketin microLED teknolojisine sahip ilk televizyonu olma özelliğini taşıyor. LG de televizyonlarda yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bu piksel teknolojisiyle birlikte, 163 inçlik dev ekranda kullanıcılara gerçekten büyüleyici ve zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Kısaca özetlemek gerekirse microLED, OLED’e benzer şekilde LED ışıklarla destekleniyor; ancak microLED’in en büyük avantajı, OLED’in sağladığı aynı ekran parlaklığı seviyesini, çok daha düşük güç tüketimi ile kullanıcıya verebiliyor olması. Ayrıca microLED, televizyon üreticilerinin inceden daha ince paneller üretebilmelerini de hayli kolaylaştıran bir teknoloji.
LG Magnit TV’ye Alpha 7 Akıllı Görüntü İşlemcisi güç veriyor. Bunun yanı sıra cihaz, sahiplerinin kendisiyle etkileşimini sağlamak için sezgisel bir kullanıcı arayüzüyle tümleşik LG webOS yazılımını da bünyesinde barındırıyor.
LG Magnit 4K microLED TV teknik özellikleri
◾ Piksel aralığı: 0.9 mm
◾ Parlaklık: 600 nit (Maks.); 1.200 nit (Tepe)
◾ Kontrast Oranı (10 lux): 150.000: 1
◾ Fiziksel piksel yoğunluğu (piksel / m²): 1.137.778
◾ LG Magnit Kabin malzemesi: Alüminyum Döküm
◾ Renk sıcaklığı: 7.300 K / 3.200 ~ 9.300 K (PC’de LED Assistant ile ayarlanabilir)
◾ Görsel İzleme Açısı (H × V): 160 ° × 160 °
◾ HDR desteği: HDR10, HDR10 Pro
◾ Metrekare Ağırlık (kg / m²): 34.6
◾ Piksel Yapılandırması: ı1R, 1G, 1B (Yerleşik Çip)
◾ Çalışma sıcaklığı: 0 ° C ile +40 ° C
◾ IP sertifikası (Ön / Arka): IP50 / IP20
Yalnız LG, bu televizyonu standart bir ev kullanıcısından ziyade daha çok büyük şirketleri hedef alarak ürettiğini belirtti. Gerçekten de, baktığımız zaman böyle bir televizyonu oturma odasına konumlandırmak istemeyiz. Muhtemelen çoğu evin duvarından bile daha büyük olan LG Magnit, özünde toplantı veya konferans odalarına göz kırpıyor.
LG Magnit ile alakalı daha fazla bilgiye LG’nin sayfasından ulaşabilirsiniz.
Akıllı TV
Redmi Smart TV A serisi resmi olarak tanıtıldı!
Bugün Redmi, beş farklı boyut seçeneği ve her segmente uygun fiyatlarıyla birlikte Redmi Smart TV A serisini resmi olarak tanıttı. Şirkete göre bu yeni televizyonlar için ön siparişler yakında başlayacak. Cihazların henüz detaylı teknik özellikleri açıklanmasa bile bazı özellikleri ve boyut seçenekleri duyuruldu. Redmi bu seri ile 32 inç, 43 inç, 50 inç, 55 inç ve 65 inç olmak üzere beş farklı cihaz sunacak.
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Redmi Smart TV A serisi hakkında neler biliniyor?
Bugün resmi olarak duyurulan Redmi Smart TV A serisi, ultra ince çerçeve tasarımına sahip olacak. Paylaşılan posterlere göre bu cihazlar genel anlamda Redmi Smart TV X serisine benziyor. Smart TV X serisi, bu yılın Mayıs ayında “amiral gemisine benzer” olarak kullanıcılara sunuldu. Bu serinin 55 inç ve 65 inç olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Smart TV A serisine dönecek olursak bu cihazların orta-üst segmente konumlanması bekleniyor. Televizyonların satışa çıkacağı tarih ise henüz net olarak bilinmiyor fakat yakında gelecekleri kesin.
Redmi, geçtiğimiz aylarda üst segmente de akıllı televizyon üretmişti. Redmi TV Max olarak adlandırılan bu cihaz, Redmi haricinde Xiaomi markası içinde de en büyük TV olarak geçiyor. 98 inçlik bu televizyon ise 19,999 yuan(2830$) olarak fiyatlandırılıyor. Son zamanlarda atılan adımlara bakacak olursak Redmi markası, TV pazarında kalıcı bir yer edinmeye çalışıyor.
Akıllı TV
Google Duo, Android TV’ler için artık indirilebilir!
Google Duo, artık Android TV için indirilebilir durumda. Firmanın görüntülü konuşma programını artık televizyonunuzda kullanabileceksiniz.
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Google Duo artık Android TV’ye indirilebilir!
Google‘ın bilgisayar, akıllı telefon ve bazı akıllı ekranlarda kullanıma sunduğu görüntülü konuşma uygulaması olan Google Duo, yeni platformlara gelmeye devam ediyor. Özellikle Corona virüs sebebiyle kullanımı artan programlar arasında yerini alan görüntülü konuşma uygulaması, artık Android TV‘ler için indirilebilir durumda. An itibariyle beta sürümünün indirmeye açık olduğu uygulama, bazı eksikliklere sahip. Eğer TV içerisinde kamera yoksa, uygulama görüntülü konuşma yapmanıza izin vermiyor. Bu durumu çözmek için de, Android TV ile uyumlu ilave kamera satın almanız gerekmekte. Öte yandan yükleme işleminin ardından ana ekranda gözükmeyen uygulamayı, ayarlardan açabilirsiniz. Ancak yakında bu sorunun ortadan kalkması bekleniyor.
Dünya genelini etkileyen salgın nedeniyle evden çalışma modelinin arttığı şu günlerde Google da diğer firmalar gibi bu konuda kullanıcılarına alternatifler sunmaya çalışıyor. Hali hazırda Zoom‘un ve Microsoft Team uygulamalarının başarılarından pay almak isteyen firma, Google Duo uygulamasını da daha fazla platforma çıkarmaya gayret gösteriyor. Android TV üzerinden Google Play Store mağazasına girerek yükleyebileceğiniz uygulama ile sizlerde görüntülü konuşmalarınızı televizyon üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bakalım Google, bu hamlesinin ardından kullanıcılara önemli bir alternatif olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.