Xiaomi, 5G destekli akıllı televizyon duyurdu!

Hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlayan 5G teknolojisinin, Nesnelerin İnterneti (IoT) projesi sayesinde farklı alanlarda kullanılması bekleniyor. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendiren Xiaomi ise bünyesinde dahili 5G modem barındıran yeni televizyon modelini duyurdu!

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Xiaomi Mi TV LUX Pro, yenilikçi pek çok özelliği ile tanıtıldı!

Geçtiğmiz ay şeffaf televizyon modeli Mi TV LUX Transparent Edition’ı tanıtan Xiaomi, bu alandaki yenilikçi modellerine hız kesmeden devam ediyor. Resmi olarak duyurulan Mi TV LUX Pro, markanın 8K mini-LED panel ve 5G bağlantı desteğine sahip ilk televizyonu olarak dikkat çekiyor. 82″ (208 cm) boyutundaki ekranın ince çerçeveleri gözü yormazken, televizyonun sağ ve sol kısmına 60W stereo hoparlör konumlandırılmış.

Mi TV LUX Pro’nun ekran paneli ayrıntılarında ise kalite hissiyatını arttıran detaylar yer alıyor. 2.000 nit parlaklık, 4.000.000:1 kontrast oranı ve 10.7 milyar renk gamının yanında mikro-LED teknolojisi görüntüyü gerçekçi biçimde yansıtmaya yardımcı oluyor. Mikro-LED panel, ekranı 960 farklı bölgeye ayırarak her bir bölgede 4.096 ışık seviyesi sağlayabiliyor. Ayrıca 60Hz video oynatma, SR görüntü geliştirme teknolojisi, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz MEMC, ALLM ve gürültü azaltma algoritması gibi pek çok teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi Mi TV LUX Pro, akıllı televizyon tarafında da pek çok kullanıcının hoşuna gidecek özellikler ile geliyor. 8K görüntü aktarımı sayesinde Sony PlayStation 5 ve Xbox Series X konsolları için maksimum çözünürlük desteği sağlanıyor. Bünyesinde dahili 5G modem barındıran 4 çekirdekli Novatek işlemci, Mali-G51 GPU, 4 GB RAM, 256 GB depolama ve MIUI TV 3.0 işletim sistemi ise televizyonun akıllı kısmını oluşturuyor.

Televizyonun bağlantı tarafında çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, kızılötesi sensör, USB 3.0, HDMI 2.1, Gigabit/Fiber bağlantı gibi üst seviye detaylar bulunuyor. Ayrıca 5G desteğini kullanmak için eklenen SIM yuvası da televizyonun arka tarafına konumlanıyor. Çin’de satışa sunulan Xiaomi Mi TV Lux Pro’nun 49.999 yuan (7.330 $) gibi dudak uçuklatan bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.